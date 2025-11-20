Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От тарелки к гармонии: как обуздать тяжесть после еды? 0 143

Люблю!
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: От тарелки к гармонии: как обуздать тяжесть после еды?

В современном мире еда зачастую становится не удовольствием, а рутиной — мы спешим перекусить между делами и забываем о том, что правильное питание помогает нам чувствовать себя энергичными и счастливыми. Постоянное ощущение тяжести после приёма пищи может создать дискомфорт и усталость.

Эксперт - Анна Дёмина, велнес-мастер и нутрициолог, рассказала о том, как вернуть лёгкость в тело и наладить гармонию с питанием.

Тяжесть после еды в большинстве случаев связана не с заболеваниями, а с нашими привычками в питании. «Организм просто не успевает справиться с объёмом или качеством пищи, особенно если мы едим на фоне стресса или спешки». Основные факторы, вызывающие дискомфорт:

  • Переедание: избыточный объём пищи приводит к перегрузке системы пищеварения.

  • Недостаточное пережёвывание пищи: быстрая еда не даёт желудку возможности правильно обработать пищу.

  • Поздние ужины: ужин ближе к ночи может вызвать тяжесть и сложности с усвоением пищи.

  • Неоптимальный рацион: большое количество жареных и жирных блюд, а также недостаток клетчатки и воды ухудшают пищеварение.

Рекомендации по облегчению пищеварения

  1. Ешьте осознанно: тщательное пережевывание — это первый шаг к эффективному пищеварению.

  2. Питайтесь чаще, но меньшими порциями: разделите питание на 4–5 приемов пищи в течение дня.

  3. Выбирайте легкий ужин: предпочитайте лёгкие блюда, такие как творог, овощи на пару или кефир за 2–3 часа до сна.

  4. Не забывайте пить воду: в среднем, нужно выпивать 30–40 мл воды на килограмм вашего веса в день.

  5. Добавляйте клетчатку в рацион: свежие фрукты, овощи и злаковые продукты способствуют улучшению работы желудка.

  6. Избегайте «тяжёлой троицы»: остановитесь на жареной, остром и сладостях — они тормозят пищеварение.

  7. Двигайтесь после еды: короткая прогулка на 15–20 минут может значительно улучшить обмен веществ.

«Важно не ложиться после еды, а дать организму время на переваривание. Также не ешьте на эмоциях — спокойное отношение к еде помогает организму работать в режиме гармонии», — подчеркивает Анна Демина.

Если чувство дискомфорта после приёма пищи не проходит, следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Анна Демина напоминает, что тяжесть может быть сигналом о скрытых проблемах с пищеварением, которые требуют профессиональной диагностики.

Проведите небольшой эксперимент: в течение недели постарайтесь есть медленно, гулять после еды и избегать перекусов на фоне эмоций. Уже через несколько дней вы ощутите, как ваше тело благодарит вас лёгкостью и комфортом. Включив в свою жизнь осознанное питание, вы сможете не только улучшить качество своего рациона, но и вернуть гармонию в своё тело и душу.

Читайте нас также:
#питание #ужин #здоровое питание #энергия #клетчатка #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео