Наше тело в состоянии сна говорит за нас: привычная поза способна подсказать, чего нам не хватает и какие эмоции мы подавляем. Присмотритесь к себе — иногда ответы лежат прямо под одеялом.

Поза зародыша

Если вы спите на боку, слегка скруглив спину и поджав колени, ваше тело выбирает самое естественное и безопасное положение. Такая поза говорит не о ранимости, а о необходимости глубоко расслабиться и обрести ощущение внутреннего спокойствия.

Поза на животе

Сон лицом вниз часто появляется у тех, кто эмоционально вымотан или испытывает давление. Это своеобразный жест «не трогать»: организм стремится отсечь внешние раздражители — свет, шум, суету — и полностью сосредоточиться на отдыхе. Нередко так спят в непривычной обстановке.

Поза «солдатиком»

Ровная спина, вытянутые вдоль тела руки, максимум неподвижности — признак внутреннего напряжения. Вы словно сохраняете контроль даже во сне. Обычно так засыпают люди, которых не отпускают мысли о делах, обязательствах и незавершённых задачах.

Руки на животе или под подушкой

Такое положение говорит о нехватке тактильности и эмоционического тепла. Тело ищет дополнительный контакт, чтобы почувствовать безопасность. Больше объятий, мягкости и близости — и внутреннее напряжение постепенно уйдёт.

