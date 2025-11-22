Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что означает поза, в которой вы спите? На самом деле — многое 0 473

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что означает поза, в которой вы спите? На самом деле — многое

Наше тело в состоянии сна говорит за нас: привычная поза способна подсказать, чего нам не хватает и какие эмоции мы подавляем. Присмотритесь к себе — иногда ответы лежат прямо под одеялом.

Поза зародыша

Если вы спите на боку, слегка скруглив спину и поджав колени, ваше тело выбирает самое естественное и безопасное положение. Такая поза говорит не о ранимости, а о необходимости глубоко расслабиться и обрести ощущение внутреннего спокойствия.

Поза на животе

Сон лицом вниз часто появляется у тех, кто эмоционально вымотан или испытывает давление. Это своеобразный жест «не трогать»: организм стремится отсечь внешние раздражители — свет, шум, суету — и полностью сосредоточиться на отдыхе. Нередко так спят в непривычной обстановке.

Поза «солдатиком»

Ровная спина, вытянутые вдоль тела руки, максимум неподвижности — признак внутреннего напряжения. Вы словно сохраняете контроль даже во сне. Обычно так засыпают люди, которых не отпускают мысли о делах, обязательствах и незавершённых задачах.

Руки на животе или под подушкой

Такое положение говорит о нехватке тактильности и эмоционического тепла. Тело ищет дополнительный контакт, чтобы почувствовать безопасность. Больше объятий, мягкости и близости — и внутреннее напряжение постепенно уйдёт.

Источник: kleo

Читайте нас также:
#безопасность #сон #тело #эмоции #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео