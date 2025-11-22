Baltijas balss logotype
Карта лица: что могут означать прыщи

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Карта лица: что могут означать прыщи

Прыщи на лице могут сигнализировать о сбоях в работе организма и отражать внутренние проблемы, связанные с питанием, образом жизни и гормональным балансом.

Лоб

Проблема: нарушения в работе желчного пузыря и кишечника

Что делаете неправильно: преобладание сладостей, красного мяса, животных жиров, газированных напитков; чрезмерное употребление некоторых медикаментов

Решение: отказаться от сладостей и газировки, пить больше воды, включить в рацион продукты, выводящие токсины, и проконсультироваться с гинекологом при необходимости

Переносица

Проблема: перегруженная печень

Что делаете неправильно: много белковых продуктов, жареного и копченого; постоянное напряжение и стресс

Решение: готовить пищу на гриле или запекать, устраивать разгрузочные дни, отказаться от молочных продуктов на месяц, найти способы снять стресс

Область под глазами

Проблема: нарушения в работе почек и надпочечников

Что делаете неправильно: недостаток сна, сильная усталость, стресс, дефицит питательных веществ

Решение: отдохнуть, провести время на природе, включить в рацион фрукты и овощи, отказаться от диет

Щёки

Проблема: перегрузка легких

Что делаете неправильно: переизбыток сладостей и молочных продуктов, недостаток свежего воздуха и физической активности, одиночество

Решение: сократить молочные продукты, налегать на овощи и каши на воде, отказаться от сладостей и курения, ежедневно гулять на свежем воздухе, развлекаться

Кончик и крылья носа

Проблема: сердечно-сосудистые нарушения

Что делаете неправильно: несбалансированное питание, недостаток белков и витаминов группы В, малоподвижный образ жизни

Решение: есть мясо, рыбу, зеленые овощи, зерновые, заниматься физическими упражнениями, поддерживать сердце настойкой боярышника

Область губ и плечи

Проблема: нарушения работы пищеварительной системы

Что делаете неправильно: стресс, повышенная чувствительность, нерегулярное усвоение пищи

Решение: увеличить количество клетчатки, медитировать, завершать прием пищи чашкой зеленого чая

Подбородок и линия нижней челюсти

Проблема: гормональный дисбаланс в половой сфере

Что делаете неправильно: злоупотребление кофе, крепким чаем, алкоголем, недосып и стресс

Решение: исключить кофе и крепкий чай на несколько месяцев, спать не менее 8 часов ежедневно

Каких специалистов посетить

  • Гинеколог при стойких гнойничковых высыпаниях или подозрении на поликистоз яичников

  • Дерматолог для подбора лосьонов, диеты и, при необходимости, антибиотиков

  • Специалисты восточной медицины для иглоукалывания, диеты и сборов для очищения организма

#диета #питание #болезни #кожа #прыщи #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
