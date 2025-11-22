Простой и быстрый «ленивый» пирог станет отличной закуской или домашней выпечкой.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 2–3 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Мягкий сыр — 100 г
- Шпинат — крупный пучок
- Яйца куриные — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Сметана — 3 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Кунжут — по вкусу
Можно использовать не только твердый или мягкий сыр: адыгейский, сулугуни, моцарелла и др. Шпинат подойдет свежий или замороженный.
Приготовление
- Свежий шпинат бланшируйте 2 минуты в кипящей воде и нарежьте. Замороженный шпинат разморозьте, отожмите и нарежьте.
- Потушите шпинат несколько минут с небольшим количеством сливочного масла, затем остудите.
- Натерите сыр на крупной терке.
- В миске взбейте яйца, добавьте сметану, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Лист лаваша смажьте растительным маслом, выложите тертый сыр, смешанный с остывшим шпинатом.
- Подморозьте оставшееся сливочное масло, натрите на терке и распределите по начинке.
- Сверните лаваш рулетом и выложите по спирали в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Так же сформируйте остальные рулеты и уложите в форму, формируя пирог.
- Залейте основу смесью яиц и сметаны, при желании посыпьте кунжутом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 30–35 минут до румяной корочки.
- Достаньте пирог из духовки, нарежьте порционными кусками и подавайте. Подходит как горячий, так и холодный.
