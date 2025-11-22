Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легкий пирог из лаваша со шпинатом и сыром 0 101

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легкий пирог из лаваша со шпинатом и сыром

Простой и быстрый «ленивый» пирог станет отличной закуской или домашней выпечкой.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2–3 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Мягкий сыр — 100 г
  • Шпинат — крупный пучок
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Кунжут — по вкусу

Можно использовать не только твердый или мягкий сыр: адыгейский, сулугуни, моцарелла и др. Шпинат подойдет свежий или замороженный.

Приготовление

  1. Свежий шпинат бланшируйте 2 минуты в кипящей воде и нарежьте. Замороженный шпинат разморозьте, отожмите и нарежьте.
  2. Потушите шпинат несколько минут с небольшим количеством сливочного масла, затем остудите.
  3. Натерите сыр на крупной терке.
  4. В миске взбейте яйца, добавьте сметану, соль и перец, тщательно перемешайте.
  5. Лист лаваша смажьте растительным маслом, выложите тертый сыр, смешанный с остывшим шпинатом.
  6. Подморозьте оставшееся сливочное масло, натрите на терке и распределите по начинке.
  7. Сверните лаваш рулетом и выложите по спирали в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Так же сформируйте остальные рулеты и уложите в форму, формируя пирог.
  8. Залейте основу смесью яиц и сметаны, при желании посыпьте кунжутом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 30–35 минут до румяной корочки.
  9. Достаньте пирог из духовки, нарежьте порционными кусками и подавайте. Подходит как горячий, так и холодный.

Источник: gorodche

Читайте нас также:
#сыр #выпечка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео