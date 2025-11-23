Устали от хандры и плохого настроения? Астрология подскажет, какие простые действия помогут каждому знаку Зодиака вернуть радость и энергию.

Овен

Даже если настроение на нуле, природную активность не спрятать. Встаем с дивана, надеваем нарядное платье, делаем макияж и отправляемся на концерт, выставку или в театр — смотреть на людей и показывать себя.

Телец

Рукоделие — отличная терапия для Тельцов. Вязание, рисование или любой hand‑made проект быстро улучшит настроение и наполнит день смыслом.

Близнецы

Любимая песня творит чудеса. Пой, мурлыкай, напевай — голос и техника не важны. Главное — эмоции и удовольствие, и настроение поднимется мгновенно.

Рак

Если тяготит хандра, бассейн, сауна или домашний spa с пеной, солью, свечами и любимой музыкой сделают чудеса. Через час ты почувствуешь себя совершенно иначе.

Лев

Огонь восстанавливает душевное равновесие. Камин, свечи или ароматические лампы помогут успокоиться. Цвета: голубой, фиолетовый или белый — для максимального эффекта.

Дева

Иногда лучшая терапия — побыть наедине с собой. Представь, что неприятные мысли — тучки, и мысленно отпусти их вдаль. С негативом уйдет и напряжение.

Весы

Пробуди своего внутреннего ребенка. Исполни детскую мечту, купи себе маленький подарок или сделай что-то, что радовало тебя в детстве.

Скорпион

Танцы — лучший способ снять стресс. Особенно страстные и выразительные, например, танго. Парный танец помогает обменяться позитивной энергией и прогнать негатив.

Стрелец

Движение — ключ к хорошему настроению. Бег, прогулка в парке или активная физическая нагрузка на свежем воздухе — минимум 40 минут в день, и стресс отступает.

Козерог

Природа — лучший друг Козерога. Сад, огород или даже любимый кактус на окне способны успокоить и вернуть гармонию.

Водолей

Общение лечит душу. Веселая компания или откровенный разговор с близким человеком мгновенно поднимают настроение.

Рыбы

Уборка и порядок в доме — простой и проверенный способ прогнать негатив. Чистое и светлое пространство отражается на настроении и помогает почувствовать радость.