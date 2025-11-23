Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро поднять себе настроение: советы для каждого знака Зодиака 0 329

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро поднять себе настроение: советы для каждого знака Зодиака

Устали от хандры и плохого настроения? Астрология подскажет, какие простые действия помогут каждому знаку Зодиака вернуть радость и энергию.

Овен

Даже если настроение на нуле, природную активность не спрятать. Встаем с дивана, надеваем нарядное платье, делаем макияж и отправляемся на концерт, выставку или в театр — смотреть на людей и показывать себя.

Телец

Рукоделие — отличная терапия для Тельцов. Вязание, рисование или любой hand‑made проект быстро улучшит настроение и наполнит день смыслом.

Близнецы

Любимая песня творит чудеса. Пой, мурлыкай, напевай — голос и техника не важны. Главное — эмоции и удовольствие, и настроение поднимется мгновенно.

Рак

Если тяготит хандра, бассейн, сауна или домашний spa с пеной, солью, свечами и любимой музыкой сделают чудеса. Через час ты почувствуешь себя совершенно иначе.

Лев

Огонь восстанавливает душевное равновесие. Камин, свечи или ароматические лампы помогут успокоиться. Цвета: голубой, фиолетовый или белый — для максимального эффекта.

Дева

Иногда лучшая терапия — побыть наедине с собой. Представь, что неприятные мысли — тучки, и мысленно отпусти их вдаль. С негативом уйдет и напряжение.

Весы

Пробуди своего внутреннего ребенка. Исполни детскую мечту, купи себе маленький подарок или сделай что-то, что радовало тебя в детстве.

Скорпион

Танцы — лучший способ снять стресс. Особенно страстные и выразительные, например, танго. Парный танец помогает обменяться позитивной энергией и прогнать негатив.

Стрелец

Движение — ключ к хорошему настроению. Бег, прогулка в парке или активная физическая нагрузка на свежем воздухе — минимум 40 минут в день, и стресс отступает.

Козерог

Природа — лучший друг Козерога. Сад, огород или даже любимый кактус на окне способны успокоить и вернуть гармонию.

Водолей

Общение лечит душу. Веселая компания или откровенный разговор с близким человеком мгновенно поднимают настроение.

Рыбы

Уборка и порядок в доме — простой и проверенный способ прогнать негатив. Чистое и светлое пространство отражается на настроении и помогает почувствовать радость.

Читайте нас также:
#астрология #природа #эмоции #общение #настроение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эта особенность разрушает даже самые страстные союзы: спойлер - и это не ревность
Изображение к статье: ФОТО: mammadaba.lv
Изображение к статье: Почему в доме постоянно появляется пыль и как с ней бороться
Изображение к статье: «Я - токсичный человек»: 5 признаков, что это правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео