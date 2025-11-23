Когда вы ежедневно испытываете стресс, это влияет на все аспекты жизни — от работы и отношений до желания заниматься любимыми делами. Постепенно появляются усталость, раздражительность, сонливость или, наоборот, бессонница.

Чем больше негатива, тем сильнее страдает и психическое, и физическое здоровье. Надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол — гормон стресса. Мозг воспринимает это как сигнал опасности: ускоряется сердцебиение, повышается риск сердечно-сосудистых проблем, запускаются воспалительные процессы.

Как понять, что уровень кортизола слишком высок

Есть внешние признаки, по которым можно заметить, что гормон стресса зашкаливает:

одутловатое лицо;

обильные высыпания на лице и теле;

резкие скачки веса;

появление экземы или псориаза — красные зудящие, шелушащиеся пятна;

изменение цвета лица — красноватый или сероватый оттенок;

резко выступающий живот и вздутие;

У женщин могут появиться боли в груди и сбои цикла. У всех — беспокойность, раздражительность, ощущение, что «всё валится из рук».

Как снизить стресс и нормализовать уровень кортизола

1. Правильно питайтесь. Больше овощей, фруктов, рыбы и круп; меньше сладкого и жирного.

2. Наладьте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7–8 часов.

3. Добавьте движение. Спорт или длительные прогулки повышают уровень окситоцина и эндорфинов.

Если состояние ухудшается, важно обратиться к специалисту — психолог поможет восстановить спокойное и стабильное состояние.

Источник: doctorpiter