Как понять по лицу, что организм перегружен стрессом 0 181

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять по лицу, что организм перегружен стрессом

Когда вы ежедневно испытываете стресс, это влияет на все аспекты жизни — от работы и отношений до желания заниматься любимыми делами. Постепенно появляются усталость, раздражительность, сонливость или, наоборот, бессонница.

Чем больше негатива, тем сильнее страдает и психическое, и физическое здоровье. Надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол — гормон стресса. Мозг воспринимает это как сигнал опасности: ускоряется сердцебиение, повышается риск сердечно-сосудистых проблем, запускаются воспалительные процессы.

Как понять, что уровень кортизола слишком высок

Есть внешние признаки, по которым можно заметить, что гормон стресса зашкаливает:

  • одутловатое лицо;
  • обильные высыпания на лице и теле;
  • резкие скачки веса;
  • появление экземы или псориаза — красные зудящие, шелушащиеся пятна;
  • изменение цвета лица — красноватый или сероватый оттенок;
  • резко выступающий живот и вздутие;

У женщин могут появиться боли в груди и сбои цикла. У всех — беспокойность, раздражительность, ощущение, что «всё валится из рук».

Как снизить стресс и нормализовать уровень кортизола

1. Правильно питайтесь. Больше овощей, фруктов, рыбы и круп; меньше сладкого и жирного.

2. Наладьте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7–8 часов.

3. Добавьте движение. Спорт или длительные прогулки повышают уровень окситоцина и эндорфинов.

Если состояние ухудшается, важно обратиться к специалисту — психолог поможет восстановить спокойное и стабильное состояние.

Источник: doctorpiter

#питание #сон #усталость #стресс #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
