Что, если главный источник яда в вашей жизни — это вы? Мы привыкли искать токсичных людей вокруг, сваливая на них испорченное настроение и вымотанность. Но самая опасная отрава — та, что прячется внутри и маскируется под самооборону.

Нередко бывает так, что мы ищем виновных вокруг. Тех, кто отравляет воздух в коллективе, портит настроение в семье или вытягивает из нас силы. Искать не всегда нужно вовне, и самая коварная токсичность — та, что живет внутри нас самих. Та, которую мы не замечаем, потому что смотрим на мир через призму собственной невиновности.

Сегодня вместе с психологом Анной Суховой мы проведем честную ревизию собственного поведения, чтобы найти свои слабые стороны, которые незаметно для нас рушат отношения и отталкивают людей.

1. Режим обороны

Любая критика, даже самая мягкая и конструктивная, воспринимается как личное оскорбление и атака. Вместо того чтобы услышать суть, вы сразу начинаете искать контраргументы или переводить стрелки: «Сам такой!» или «Это у тебя проблемы, вот и придираешься».

Психика выстраивает неприступную крепость, за стенами которой скрывается хрупкое самоуважение. Вам кажется, что вы защищаете себя, но со стороны это выглядит как нежелание слышать другого и неспособность к диалогу.

Почувствовав желание сразу огрызнуться, сделайте глубокий вдох и задайте себе вопрос: «Какую именно информацию обо мне или моих действиях я сейчас получила?» Отделите факт от оценки и возьмите паузу. Она снимает градус конфликта и даст время на осмысление.

2. Восприятие эмоций других людей как манипуляции

Человек рядом грустит? Он наверняка делает это назло вам, чтобы вы почувствовали себя виноватым. Партнер злится из-за работы? Это явно попытка сорвать зло на вас. Вы искренне верите, что все эмоциональные реакции окружающих — это спланированные действия, цель которых управлять вами. Эта позиция мгновенно разрушает доверие и близость, потому что вы перестаете видеть в другом живого человека с его собственным внутренним миром.

Вместо того чтобы читать чужие мысли и приписывать коварные мотивы, спросите: «Я вижу, что ты расстроен. Что происходит? Хочешь об этом поговорить?». Ваша задача — не решить проблему другого, а просто признать его право на чувства.

3. Черно-белое мышление

«Меня не пригласили на встречу — значит, меня скоро уволят». «Он не ответил сразу на сообщение — наша дружба закончена». Токсичные люди склонны раздувать из мухи слона, видя в единичном промахе катастрофу. Такой образ мыслей создает поле тревоги, в котором окружающим становится тяжело и неуютно.

Как только поймали себя на плохой мысли, остановитесь и поищите три более реалистичных объяснения произошедшему. «Меня не пригласили, потому что встреча была по вопросу вне моей компетенции; потому что мой начальник забыл; потому что я был занят в это время». Это возвращает мышлению гибкость и трезвость.

4. Сложность искренне порадоваться за успех другого

Чужая радость разочаровывает вместо того, чтобы вдохновлять. Вместо искреннего «Поздравляю!» внутри поднимается волна зависти: «А почему не я? Чем он лучше?» Самооценка питается в сравнении, и если кто-то оказывается выше, вы автоматически чувствуете себя хуже. Это превращает друзей в соперников, а любое общение — в гонку за тем, у кого лучше.

Попробуйте сознательно практиковать доброе отношение. Сделайте искренний комплимент коллеге, который блестяще защитил проект. Проговорите свою радость за друга. Сначала это может быть сложно, но постепенно мозг перестроится, и вы почувствуете, как это освобождает.

5. Пассивная агрессия и создание чувства вины

Прямо говорить о своих потребностях и обидах для вас очень болезненно. Вместо этого вы используете косвенные методы: тяжелые вздохи, многозначительное молчание, фразы вроде «Ну конечно, иди отдыхай, я тут со всем одна справлюсь». Вы надеетесь, что другой человек догадается о ваших чувствах и исправится, но на деле лишь манипулируете чувством вины.

Учитесь говорить прямо, но мягко. «Я-сообщения» очень хорошо помогут в данный момент. Вы будете говорить о своих чувствах, а не обвинять партнера. Это снимает обвинительный тон и переводит разговор в конструктивное русло.

Быть токсичным человеком — чаще всего это значит быть раненым, напуганным человеком, который когда-то научился таким способом защищаться от мира. Осознать в себе эти черты — это огромная сила и момент, когда вы перестаете быть заложником собственных автоматических реакций и становитесь автором своей жизни.

Работа над собой — это не про то, чтобы стать удобным для других, а про то, чтобы выстроить здоровые отношения, в которых можно быть собой, не отравляя пространство вокруг.

