Характер партнёра нередко объясняется его астрологическими особенностями — и некоторые из них могут серьёзно раздражать. Ниже — худшие черты каждого знака, которые стоит учитывать в отношениях.
Овен
Импульсивный, занятый собой и друзьями. Ему сложно уделять достаточно внимания, а попытки «прижать» только отталкивают.
Телец
Требовательный и чересчур серьёзный. Каждую девушку рассматривает как потенциальную жену и быстро переходит к вопросам семьи и быта.
Близнецы
Легкомысленные и инфантильные. Серьёзность даётся им тяжело, поэтому часто приходится направлять и дисциплинировать.
Рак
Маменькин сынок, который сравнивает партнёршу с матерью. Угодить ему — испытание, а понравиться его маме — ещё большее.
Лев
Обаятельный, но эгоцентричный. Он всегда — главный. Готовься к тому, что его интересы в приоритете.
Дева
Ревнивый, злопамятный и вспыльчивый. В споре вспомнит всё, даже то, чего не было. Позже извинится, но след останется.
Весы
Постоянные сомнения, страхи и прокручивание худших сценариев. Он изматывает и себя, и партнёршу тревогами об отношениях.
Скорпион
Токсичный, эмоционально давящий, стремится переделать под свой идеал. Питается сильными эмоциями и драмой.
Стрелец
Поздно решается, долго планирует, может казаться ветреным. Но влюбившись, становится надёжным — если рядом человек, который его не утомляет.
Козерог
Строгий контролёр с завышенными ожиданиями. Будет пытаться «улучшить» партнёршу под свой идеал и принимать решения за двоих.
Водолей
Неуверенный и плохо понимающий намёки. Первые шаги почти всегда придётся делать тебе. Но привязанность у него глубокая и искренняя.
Рыбы
Чувствительные мечтатели, склонные обещать невозможное. Живут в фантазиях, но способны раскрыться при поддержке.
Источник: thegirl
