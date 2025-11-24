Характер партнёра нередко объясняется его астрологическими особенностями — и некоторые из них могут серьёзно раздражать. Ниже — худшие черты каждого знака, которые стоит учитывать в отношениях.

Овен

Импульсивный, занятый собой и друзьями. Ему сложно уделять достаточно внимания, а попытки «прижать» только отталкивают.

Телец

Требовательный и чересчур серьёзный. Каждую девушку рассматривает как потенциальную жену и быстро переходит к вопросам семьи и быта.

Близнецы

Легкомысленные и инфантильные. Серьёзность даётся им тяжело, поэтому часто приходится направлять и дисциплинировать.

Рак

Маменькин сынок, который сравнивает партнёршу с матерью. Угодить ему — испытание, а понравиться его маме — ещё большее.

Лев

Обаятельный, но эгоцентричный. Он всегда — главный. Готовься к тому, что его интересы в приоритете.

Дева

Ревнивый, злопамятный и вспыльчивый. В споре вспомнит всё, даже то, чего не было. Позже извинится, но след останется.

Весы

Постоянные сомнения, страхи и прокручивание худших сценариев. Он изматывает и себя, и партнёршу тревогами об отношениях.

Скорпион

Токсичный, эмоционально давящий, стремится переделать под свой идеал. Питается сильными эмоциями и драмой.

Стрелец

Поздно решается, долго планирует, может казаться ветреным. Но влюбившись, становится надёжным — если рядом человек, который его не утомляет.

Козерог

Строгий контролёр с завышенными ожиданиями. Будет пытаться «улучшить» партнёршу под свой идеал и принимать решения за двоих.

Водолей

Неуверенный и плохо понимающий намёки. Первые шаги почти всегда придётся делать тебе. Но привязанность у него глубокая и искренняя.

Рыбы

Чувствительные мечтатели, склонные обещать невозможное. Живут в фантазиях, но способны раскрыться при поддержке.

