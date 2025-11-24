Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Здоровый сон: 5 вещей, которые никогда нельзя делать в постели 0 421

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Здоровый сон: 5 вещей, которые никогда нельзя делать в постели

Постель — это место, где восстанавливаются силы, возвращается ясность мыслей и рождается чувство безопасности. Она может быть территорией любви и нежности, отдыха, мечтаний и самых спокойных разговоров. Но только если не превращать ее в склад, офис и переговорную. Чтобы ночной сон стал качественным, а утро — бодрым, есть несколько табу, о которых нужно помнить. Психолог Радмила Бакирова рассказала о важных нюансах.

Работать, отвечать на письма и прокручивать задачи в голове

Ноутбук на одеяле, почта перед сном, презентации в голове — прямой путь к бессоннице и выгоранию. «Мозг перестает различать, где отдыхают, а где бесконечный аврал и закрывают дедлайны. В итоге тело лежит, а нервная система продолжает свой напряженный марафон. Если работа необходима, лучше иметь отдельное место хотя бы в другой части комнаты, иначе кровать превращается в офис», — утверждает эксперт.

Есть в постели (даже если это очень красивый завтрак на подносе)

Крошки, запахи еды, риск пролить кофе — все это разрушает ощущение чистоты и расслабления. Постельный текстиль впитывает ароматы, на ткани размножаются бактерии, а желудок получает нагрузку прямо перед сном, что ухудшает качество его работы. Завтракать можно где угодно, но привычка устраивать в кровати стол со временем делает ее куда менее уютным пространством.

Выяснять отношения и устраивать эмоциональные допросы

Громкие разговоры, выяснения, недосказанность, тяжелые вопросы — все это закрепляет негативные ассоциации именно с местом, где нужно восстанавливаться. «Конфликты здесь особенно болезненны, потому что мозг запоминает территорию угрозы, а не любви. Если важно обсудить непростое, лучше сделать это за пределами спальни, там, где есть нейтральное пространство и возможность при необходимости взять паузу», — объясняет психолог.

Спать с телефоном, скроллить новости и засыпать под соцсети

Синие экраны подавляют выработку мелатонина — гормона сна. Лента новостей усиливает тревожность, а бесконечные видео создают эффект возбуждения вместо расслабления. Телефон рядом — это также соблазн проверять мир ночью и первым делом утром, обнуляя ценность настоящего отдыха. Лучшее решение — оставить гаджеты вне кровати, а идеальный вариант — за пределами спальни.

Редко менять постельное белье

Кровать должна быть местом, куда возвращаешься как в место чистоты и умиротворения. Уличная одежда, редкая смена простыней, декоративные подушки, которые никогда не стирают, создают невидимую, но ощутимую кожей и нервной системой грязь. Сон в таком пространстве ухудшается, кожа реагирует воспалениями, а ощущение уюта исчезает. Постельное белье желательно менять раз в несколько дней, а кровать проветривать ежедневно.

Читайте нас также:
#отдых #технологии #отношения #сон #уют #гигиена #здоровье #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хобби или зависимость? Психолог — о повальном увлечении сериалами
Изображение к статье: Можно ли «натренировать» волосы, чтобы они реже пачкались
Изображение к статье: Подышите, побейте руками воздух: 7 рабочих техник управления стрессом
Изображение к статье: Робуста или арабика? Какой сорт кофе меньше красит зубы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео