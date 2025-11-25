Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оркестр «Рига»: в первый день Адвента в Рижском соборе Святого Иоанна прозвучат «Медитации» в музыке 0 60

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оркестр «Рига»: в первый день Адвента в Рижском соборе Святого Иоанна прозвучат «Медитации» в музыке

В первый день Адвента, 30 ноября, в 19:00, оркестр «Рига» приглашает жителей Риги и гостей города на концерт «Медитации», на котором под управлением дирижера Каспара Адамсона прозвучит подборка самых красивых медленных произведений современных латвийских и зарубежных композиторов в атмосфере светлого предпраздничного ожидания.

За дирижерским пультом оркестра «Рига» на концерте в первый день Адвента будет стоять художественный руководитель и главный дирижер смешанного хора «Sōla» Латвийской академии культуры Каспар Адамсонс, с которым оркестр успешно сотрудничает как при выступлениях вместе с хором «Sōla», , так и в программах оркестра в цикле «Летняя классика», на концертах по случаю государственных праздников и дней памяти. Пригласив дирижера к повторному сотрудничеству в концерте «Медитации», в программу включены произведения современных американских и латвийских композиторов, которых объединяет ощущение неспешного течения времени и особое отношение к феномену тишины в музыке. Идея названия концерта основана на опусе американского композитора Стивена Брайанта «Медитация» (2018), которое прозвучит на концерте и является частью более широкого цикла «Pendulum», вдохновленного идеей поиска внутренней тишины.

Наряду с музыкой С. Брайанта, на концерте прозвучит и произведение другого американского мастера звука Джона Макки – произведение «Эта жестокая луна» (This Cruel Moon, 2017), основанное на глубокой тишине, которое является сокращенной версией медленной части симфонии «Винокрасное море» (Wine Dark Sea). Музыка Макки отличается яркой образностью, ясностью мысли, духовной интенсивностью и виртуозной инструментовкой. Подобная тенденция прослеживается и в симфонической музыке Джеймса Барнса – медленная часть его третьей, «Трагической» симфонии под названием «Натали», включенная в концерт, изображает глубокую, личную рефлексию, эмоциональную хрупкость и стремление к свету в самые трагические моменты жизни.

В свою очередь, произведения композитора Дэвида Масланки (David Maslanka) включены в репертуар оркестра «Рига» не в первый раз. Они характеризуются чередованием развернутых медитативных пассажей с духовно насыщенными экспрессивными кульминациями, которые особым образом объединяют в себе как традиции американского минимализма, так и отсылки к католической церкви и самым глубоким слоям мелодий хоралов И. С. Баха. Созданное в конце жизни произведение «Дай нам этот день» (Give us this day, 2006) сам автор назвал короткой симфонией, в которой завуалировано послание о значении и смысле сознательности в жизни человека.

Из произведений латвийских композиторов в программу включена композиция Эрика Эшенвалда «Tikai miegā» (Only in sleep, 2010), которая изначально была написана для хора, но британский аранжировщик Филип Литлмор переложил ее для духового оркестра. Это произведение является одним из самых исполняемых латвийских сочинений в мире – мечтательное видение детских воспоминаний с тонким и выразительным музыкальным характером. В свою очередь, «Новогодняя музыка» (1979) композитора Георга Пелеча привносит светлую, мелодически чистую и ритмически легкую энергию в преддверии нового года.

Вход на концерт «Медитации» бесплатный по приглашениям.

Читайте нас также:
#Рига #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Изображение к статье: 7 признаков, что вы для него просто подруга: как выйти из френдзоны
Изображение к статье: 4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео