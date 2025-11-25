В первый день Адвента, 30 ноября, в 19:00, оркестр «Рига» приглашает жителей Риги и гостей города на концерт «Медитации», на котором под управлением дирижера Каспара Адамсона прозвучит подборка самых красивых медленных произведений современных латвийских и зарубежных композиторов в атмосфере светлого предпраздничного ожидания.

За дирижерским пультом оркестра «Рига» на концерте в первый день Адвента будет стоять художественный руководитель и главный дирижер смешанного хора «Sōla» Латвийской академии культуры Каспар Адамсонс, с которым оркестр успешно сотрудничает как при выступлениях вместе с хором «Sōla», , так и в программах оркестра в цикле «Летняя классика», на концертах по случаю государственных праздников и дней памяти. Пригласив дирижера к повторному сотрудничеству в концерте «Медитации», в программу включены произведения современных американских и латвийских композиторов, которых объединяет ощущение неспешного течения времени и особое отношение к феномену тишины в музыке. Идея названия концерта основана на опусе американского композитора Стивена Брайанта «Медитация» (2018), которое прозвучит на концерте и является частью более широкого цикла «Pendulum», вдохновленного идеей поиска внутренней тишины.

Наряду с музыкой С. Брайанта, на концерте прозвучит и произведение другого американского мастера звука Джона Макки – произведение «Эта жестокая луна» (This Cruel Moon, 2017), основанное на глубокой тишине, которое является сокращенной версией медленной части симфонии «Винокрасное море» (Wine Dark Sea). Музыка Макки отличается яркой образностью, ясностью мысли, духовной интенсивностью и виртуозной инструментовкой. Подобная тенденция прослеживается и в симфонической музыке Джеймса Барнса – медленная часть его третьей, «Трагической» симфонии под названием «Натали», включенная в концерт, изображает глубокую, личную рефлексию, эмоциональную хрупкость и стремление к свету в самые трагические моменты жизни.

В свою очередь, произведения композитора Дэвида Масланки (David Maslanka) включены в репертуар оркестра «Рига» не в первый раз. Они характеризуются чередованием развернутых медитативных пассажей с духовно насыщенными экспрессивными кульминациями, которые особым образом объединяют в себе как традиции американского минимализма, так и отсылки к католической церкви и самым глубоким слоям мелодий хоралов И. С. Баха. Созданное в конце жизни произведение «Дай нам этот день» (Give us this day, 2006) сам автор назвал короткой симфонией, в которой завуалировано послание о значении и смысле сознательности в жизни человека.

Из произведений латвийских композиторов в программу включена композиция Эрика Эшенвалда «Tikai miegā» (Only in sleep, 2010), которая изначально была написана для хора, но британский аранжировщик Филип Литлмор переложил ее для духового оркестра. Это произведение является одним из самых исполняемых латвийских сочинений в мире – мечтательное видение детских воспоминаний с тонким и выразительным музыкальным характером. В свою очередь, «Новогодняя музыка» (1979) композитора Георга Пелеча привносит светлую, мелодически чистую и ритмически легкую энергию в преддверии нового года.

Вход на концерт «Медитации» бесплатный по приглашениям.