Некоторые тренды красоты выглядят эффектно только на фото, а в жизни приносят одни разочарования.

В мире красоты все меняется стремительно: то, что вчера казалось маст-хэвом, сегодня может вызывать недоумение. Не все тенденции одинаково хороши, и далеко не каждая заслуживает места в ежедневной рутине. Мы позаботились о вас и собрали список из шести бьюти-трендов, которые пора отправить в архив вместе с воспоминаниями о минусах глянцевых нулевых и спорных лайфхаках из социальных сетей.

Липкий блеск для губ

Блеск с густой текстурой — возвращение в эпоху гламура, которое не всегда уместно. Да, он красиво сияет на губах, но цепляется за волосы, пачкает одежду и оставляет ощущение липкости — эффект едва ли добавляет комфорта или уверенности, особенно в ветреную погоду или при любом тактильном контакте.

Гораздо приятнее ощущаются современные блески с невесомой текстурой и ухаживающим составом.

Перебор с автозагаром

Неровные разводы, резкий рыжий оттенок и следы на одежде — побочные эффекты автозагара, которым легко испортить образ. Крайне заметно это в холодный сезон, когда контраст с шеей и руками становится очевидным. Вместо стремления к бронзовому оттенку стоит принять натуральный тон кожи и подобрать макияж, который подчеркнет именно его.

В конце концов, даже модные показы сегодня чаще отказываются от загара в пользу естественной светлой кожи, и это куда эстетичнее, чем «пересоленный» тон.

Четкие брови

Брови с графичным контуром, полным заполнением и границей у переносицы уже давно вышли из моды, но кто-то продолжает им следовать. Проблема в том, что такой макияж смотрится неестественно и делает лицо визуально тяжелее: он редко кому действительно идет — слишком много резкости в чертах.

Вместо тренда лучше выбрать мягкую растушевку, легкий карандаш или гель. Пусть брови повторяют естественную форму, а не схему из старого туториала.

Слаггинг с вазелином

Мода на слаггинг — покрытие лица плотным слоем вазелина — пришла из корейского ухода, но вызвала споры у дерматологов. И не зря: вазелин может создавать «парниковый эффект», забивать поры и провоцировать высыпания, если кожа склонна к жирности или акне. Да, он удерживает влагу, но вместе с ней и загрязнения.

Куда безопаснее использовать увлажняющий крем с керамидами или сыворотку с гиалуроновой кислотой: эффект будет похожим, но без последствий.

Матовые помады с суперстойкой текстурой

Когда матовая жидкая помада только появилась, она казалась гениальной находкой: держится часами, не оставляет следов и выглядит эффектно. Но увы, она не щадит губы: сушит, подчеркивает шелушения, делает лицо уставшим. Плохо такие помады переносят зиму или сухой воздух.

Альтернатива — кремовые и сатиновые текстуры с питательными маслами: они не только выглядят живо, но и ухаживают за кожей губ.

10-ступенчатый уход за кожей

Многоступенчатый уход может показаться правильным и «профессиональным», но на деле он перегружает кожу и кошелек: слои тоника, эссенции, сыворотки, крема и масла далеко не всегда работают в комплексе, а иногда даже мешают друг другу.

Вместо этого лучше выбрать несколько проверенных продуктов по типу кожи. И, главное, не забывать о регулярности, а не количестве.

Бьюти-тренды приходят и уходят, но только комфорт и естественность остаются вечно актуальными. Слушать себя важнее, чем следовать спискам в соцсетях: все, что доставляет дискомфорт, можно смело вычеркивать и искать свои рецепты красоты. Ведь лучший тренд — тот, что делает вас счастливее.

