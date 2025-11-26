Супы занимают важное место в нашем рационе — это не только традиционное первое блюдо, но и источник полезных веществ. Однако вокруг супов ходит множество мифов о пользе и вреде. Давайте разберём, что действительно полезно, а что — лишь кулинарный стереотип.

Мифы и правда о супах

Миф 1: Если не есть суп, желудок «остановится»

Правда: Многие супы готовятся на жирном мясном бульоне, который создает нагрузку на пищеварение. Польза овощей в таком случае сводится на нет. Чтобы сделать бульон полезным, выбирайте диетическое мясо (курица, индейка, перепёлка), дважды меняйте воду и только на третьем этапе используйте жидкость для приготовления.

Важно: вся польза овощей сохраняется в жидкости. Если вы съедите только варёные овощи и выбросите бульон, вы потеряете большую часть витаминов и минералов.

Миф 2: Крем-суп — диетическое блюдо

Правда: В ресторанах для крем-супов часто используют манку, плавленый сыр, картофель, крахмал и белую муку — это снижает пользу блюда.

Если любите крем-супы, лучше готовить их дома с натуральным йогуртом. Овощной бульон или суп-пюре остаются наиболее полезными и питательными.

Миф 3: Нужно есть суп каждый день

Правда: Диетологи подтверждают, что супы не обязательны в рационе. Также их не следует есть слишком горячими: кипяток травмирует пищевод и повышает риск рака.

Какой суп самый полезный

Минимум кислоты в блюде.

Приготовление на бульоне из нежирного мяса.

Суп-пюре удобен для усвоения и мягкий для пищеварения.

Овощные супы без жарки сохраняют максимум витаминов и микроэлементов.

ТОП-3 полезных супов