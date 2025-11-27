В декабре Латвию ждёт грандиозное музыкальное событие - концерты международного проекта «10 Tenors» превратятся в настоящее вокальное шоу-фестиваль, где мировые хиты зазвучат вместе с любимыми латвийскими голосами.

17 декабря в Даугавпилсе (Daugavpils Kultūras pils), 18 декабря в Валмиере (Valmieras Olimpiskais centrs) и 19 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) на одной сцене встретятся 10 теноров из пяти стран, симфонический оркестр и яркие латвийские артисты.

Рижский концерт станет особенным: впервые в рамках гастролей к проекту присоединятся самобытная этно-поп группа Tautumeitas и блистательная вокалистка Саманта Тина. Их участие дополнит программу известными латышскими композициями, органично объединяя мировые хиты и национальные мотивы в единую музыкальную историю.

Специально для латвийской публики теноры готовят новые сюрпризы: помимо легендарной «Debesis iekrita tevī», прозвучавшей дважды на бис летом, они разучивают ещё несколько латышских произведений, чтобы исполнить их вместе с местными артистами и подарить зрителям по-настоящему незабываемые эмоции.

Ведущим рижского концерта станет обаятельный певец и телеведущий Роберто Мелони, в Валмиере роль ведущего исполнит популярный актёр театра и кино Имантс Страдс.

Программа концерта охватывает самые узнаваемые мировые хиты - от культовых рок-треков Queen, энергичных композиций Тома Джонса и баллад Эда Ширана до бессмертных песен Фрэнка Синатры, а также любимых итальянских и латиноамериканских мелодий, таких как «O Sole Mio», «Torna a Surriento», «La Bamba» и «Besame Mucho» и самых ярких оперных арий Верди и Пуччини. От поп-рока до нестареющих мировых мелодий - музыка, которая объединяет поколения, звучит без границ и понятна каждому. За дирижёрским пультом - Игорь Ярошенко (Украина), заслуженный деятель искусств, главный хормейстер Киевского национального театра оперетты. Все аранжировки для проекта созданы им специально для гармоничного и уникального звучания десяти теноров с симфоническим оркестром.

Каждый из теноров - яркая индивидуальность со своим тембром и манерой исполнения, но вместе они создают мощное многоголосие, которое стало визитной карточкой проекта и завоевало сердца зрителей по всей Европе.

Организаторы обещают: концерты «10 Tenors» в Латвии станут одним из самых ярких культурных событий зимы. Зрителей ждёт вечер, наполненный мощной энергетикой, удивительными творческими дуэтами и атмосферой большого искусства.