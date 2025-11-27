Baltijas balss logotype
Хрустящие тосты с хурмой, сыром и мёдом 0 144

Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хрустящие тосты с хурмой, сыром и мёдом

Зимой хурма становится одним из самых доступных, полезных и универсальных фруктов. Она одинаково хороша в салатах, горячих блюдах, выпечке и лёгких десертах. Лёгкая закуска с идеальным балансом сладкого и солёного готовится всего 5 минут.

Ингредиенты (на 4 тоста):

1 спелая хурма

4 кусочка багета или тостового хлеба

80 г сливочного сыра (Филадельфия или аналог)

1 ч. л. мёда

Несколько листиков мяты

Щепотка молотого чёрного перца

Приготовление:

  1. Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере.
  2. Намажьте каждый кусок сливочным сыром.
  3. Нарежьте хурму тонкими пластинками и разложите сверху.
  4. Сбрызните мёдом и слегка поперчите.
  5. Украсьте листиками мяты.
