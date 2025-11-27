Зимой хурма становится одним из самых доступных, полезных и универсальных фруктов. Она одинаково хороша в салатах, горячих блюдах, выпечке и лёгких десертах. Лёгкая закуска с идеальным балансом сладкого и солёного готовится всего 5 минут.
Ингредиенты (на 4 тоста):
1 спелая хурма
4 кусочка багета или тостового хлеба
80 г сливочного сыра (Филадельфия или аналог)
1 ч. л. мёда
Несколько листиков мяты
Щепотка молотого чёрного перца
Приготовление:
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере.
- Намажьте каждый кусок сливочным сыром.
- Нарежьте хурму тонкими пластинками и разложите сверху.
- Сбрызните мёдом и слегка поперчите.
- Украсьте листиками мяты.
