Если стандартный глинтвейн уже поднадоел, обратите внимание на эти четыре вкусных и согревающих напитка, которые точно понравятся вашим гостям.

1. Клюквейн

Ингредиенты:

Клюква — 100 г

Вода — 1 л

Яблоки — 2 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Приготовление: Разморозьте клюкву и нарежьте яблоки кусочками. Выложите фрукты и ягоды в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. После закипания держите на минимальном огне 3 минуты. Процедите напиток. По желанию добавьте алкоголь.

2. Какао со сливками

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл

Какао-порошок — 3 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Взбитые сливки — по вкусу

Приготовление: Доведите молоко до кипения. Смешайте какао с небольшим количеством горячего молока, чтобы не было комочков, затем добавьте в сотейник. Добавьте сахар, тщательно размешайте. Разлейте по бокалам и украсьте взбитыми сливками.

3. Чай со специями

Ингредиенты:

Чай листовой или пакетик — 1 ч.л. / 1 шт.

Вода — 400 мл

Корица — 1 палочка

Анис — 1 звездочка

Гвоздика, имбирь, лимон — по вкусу

Мандарины и яблоки — по желанию

Приготовление: Залейте чай кипятком, через минуту добавьте специи и лимон. Дайте настояться. По вкусу добавьте фрукты и мед вместо сахара.

4. Кофе по-мексикански (Cafe de olla)

Ингредиенты:

Вода — по рецепту

Молотый кофе — по вкусу

Корица — 1 палочка

Коричневый сахар — по вкусу

Приготовление: В воде растворите сахар и корицу, доведите до кипения. Добавьте молотый кофе, перемешайте, дайте настояться и процедите. Подавайте с любимыми сладостями.

