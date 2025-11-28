Если стандартный глинтвейн уже поднадоел, обратите внимание на эти четыре вкусных и согревающих напитка, которые точно понравятся вашим гостям.
1. Клюквейн
Ингредиенты:
- Клюква — 100 г
- Вода — 1 л
- Яблоки — 2 шт.
- Сахар — 2 ст.л.
Приготовление: Разморозьте клюкву и нарежьте яблоки кусочками. Выложите фрукты и ягоды в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. После закипания держите на минимальном огне 3 минуты. Процедите напиток. По желанию добавьте алкоголь.
2. Какао со сливками
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл
- Какао-порошок — 3 ст.л.
- Сахар — 2 ст.л.
- Взбитые сливки — по вкусу
Приготовление: Доведите молоко до кипения. Смешайте какао с небольшим количеством горячего молока, чтобы не было комочков, затем добавьте в сотейник. Добавьте сахар, тщательно размешайте. Разлейте по бокалам и украсьте взбитыми сливками.
3. Чай со специями
Ингредиенты:
- Чай листовой или пакетик — 1 ч.л. / 1 шт.
- Вода — 400 мл
- Корица — 1 палочка
- Анис — 1 звездочка
- Гвоздика, имбирь, лимон — по вкусу
- Мандарины и яблоки — по желанию
Приготовление: Залейте чай кипятком, через минуту добавьте специи и лимон. Дайте настояться. По вкусу добавьте фрукты и мед вместо сахара.
4. Кофе по-мексикански (Cafe de olla)
Ингредиенты:
- Вода — по рецепту
- Молотый кофе — по вкусу
- Корица — 1 палочка
- Коричневый сахар — по вкусу
Приготовление: В воде растворите сахар и корицу, доведите до кипения. Добавьте молотый кофе, перемешайте, дайте настояться и процедите. Подавайте с любимыми сладостями.
