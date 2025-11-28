Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

4 зимних напитка для уютных вечеров 0 154

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 зимних напитка для уютных вечеров

Если стандартный глинтвейн уже поднадоел, обратите внимание на эти четыре вкусных и согревающих напитка, которые точно понравятся вашим гостям.

1. Клюквейн

Ингредиенты:

  • Клюква — 100 г
  • Вода — 1 л
  • Яблоки — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст.л.

Приготовление: Разморозьте клюкву и нарежьте яблоки кусочками. Выложите фрукты и ягоды в сотейник, залейте водой и доведите до кипения. После закипания держите на минимальном огне 3 минуты. Процедите напиток. По желанию добавьте алкоголь.

2. Какао со сливками

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Какао-порошок — 3 ст.л.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Взбитые сливки — по вкусу

Приготовление: Доведите молоко до кипения. Смешайте какао с небольшим количеством горячего молока, чтобы не было комочков, затем добавьте в сотейник. Добавьте сахар, тщательно размешайте. Разлейте по бокалам и украсьте взбитыми сливками.

3. Чай со специями

Ингредиенты:

  • Чай листовой или пакетик — 1 ч.л. / 1 шт.
  • Вода — 400 мл
  • Корица — 1 палочка
  • Анис — 1 звездочка
  • Гвоздика, имбирь, лимон — по вкусу
  • Мандарины и яблоки — по желанию

Приготовление: Залейте чай кипятком, через минуту добавьте специи и лимон. Дайте настояться. По вкусу добавьте фрукты и мед вместо сахара.

4. Кофе по-мексикански (Cafe de olla)

Ингредиенты:

  • Вода — по рецепту
  • Молотый кофе — по вкусу
  • Корица — 1 палочка
  • Коричневый сахар — по вкусу

Приготовление: В воде растворите сахар и корицу, доведите до кипения. Добавьте молотый кофе, перемешайте, дайте настояться и процедите. Подавайте с любимыми сладостями.

Источник: womanhit

Читайте нас также:
#зима #чай #напитки #кофе #глинтвейн #клюква #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сколько нужно ходить, чтобы защитить мозг от деменции: новые данные учёных
Изображение к статье: 11 ловушек, в которые мы постоянно попадаем
Изображение к статье: Полезная памятка: обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно
Изображение к статье: Как стресс разрушает мозг: новые данные нейробиологов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео