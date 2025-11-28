Зимой Европа предлагает путешественникам бесчисленное множество вариантов идеального отдыха – и все это без толп Зимний отдых в Европе может быть очень разнообразным – от посещения лучших рождественских ярмарок и покорения горнолыжных трасс до отогрева под солнцем.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet отобрало лучшие места в Европе для зимнего путешествия, куда самое время отправиться в ближайшие месяцы.

"Конечно, на большей части континента может быть холодно, но зимой Европа предлагает путешественникам бесчисленное множество вариантов идеального отдыха. Ощутите морозный воздух, отправившись любоваться северным сиянием над заснеженными пейзажами Лапландии. Или же вы можете полностью сбежать от него, отправившись за солнцем на пляжи Фуэртевентуры", – отмечают авторы рейтинга.

При этом тревел-эксперты подчеркивают, что зимний низкий сезон также дает возможность исследовать некоторые из самых популярных мест Европы без летних толп – "идеальное время для любого путешественника, который ценит личное пространство".

13 лучших мест в Европе для путешествия этой зимой