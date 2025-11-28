Многие женщины, стремясь поддерживать стройную фигуру, полностью отказываются от жиров. Однако это может привести не к улучшению внешности, а к проблемам с кожей, ногтями, волосами и гормональным балансом. Решение — правильно выбирать жиры и включать полезные продукты в рацион.