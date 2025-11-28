С 5 декабря музей «Рижский центр югендстиля» приглашает посетить выставку «Рождественская сказка», которая включает в себя интерьер музея, оформленный Тамарой Чудновской, и три праздничные ёлки, украшенные в стиле XIX века, особое освещение помещения и экспозицию, посвящённую рождественской сказке. На выставке будут представлены старинные предметы с рождественской тематикой из коллекции музея, а в вечерние часы через эркер прохожие смогут увидеть и большую рождественскую ёлку в гостиной.

Ежегодно музей «Рижский центр югендстиля» украшает свой интерьер к Рождеству, воплощая традиции украшения помещений эпохи модерна. В этом году праздничное оформление музея и три рождественских ёлки также будут оформлены художницей Т. Чудновской. Особенно пышная ёлка будет установлена в гостиной музея, украшенной деревянными игрушками, характерными для конца XIX века. Каждое изображение украшений несёт рождественскую символику – мир, свет, надежду – и рассказывает о традициях украшения рождественских ёлок.

В выставочном зале музея будет представлена коллекция рождественских предметов в стиле модерн из коллекции музея – оригинальные дрезденские картонные украшения, ёлочные игрушки из стекла и дерева, формы для пряников, старинная рождественская лампа с расписным стеклянным куполом, праздничные поздравления и другие предметы, связанные с рождественскими традициями, – которые позволят посетителям музея ощутить радость Рождества. Выставку дополнят деревянные украшения из частной коллекции Т. Чудновской.

Для поддержания атмосферы, созданной на выставке, посетителям будет предоставлена возможность сделать фотографии в фотосалоне, а также приобрести рождественские открытки в стиле модерн для себя и друзей.

Семьи с детьми приглашаются на детское мероприятие «Рождественская сказка» 20 декабря в 12:00 и 16:00. Дети смогут узнать о рождественских традициях и украшении ёлки, о том, что делает праздник тёплым и семейным, вместе попеть, поиграть в игры и отгадать загадки, рассмотреть ёлки в интерьере музея и посетить выставку «Рождественская сказка».

На мероприятие приглашаются семьи с детьми от 3 до 10 лет. Необходима предварительная регистрация по телефону +371 67181465 или по электронной почте [email protected].

Выставка в Рижском центре югендстиля открыта до 11 января 2026 года.