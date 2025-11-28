Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В декабре в музее «Рижский центр югендстиля» отрывается выставка «Рождественская сказка» 0 174

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: В декабре в музее «Рижский центр югендстиля» отрывается выставка «Рождественская сказка»
ФОТО: LETA

С 5 декабря музей «Рижский центр югендстиля» приглашает посетить выставку «Рождественская сказка», которая включает в себя интерьер музея, оформленный Тамарой Чудновской, и три праздничные ёлки, украшенные в стиле XIX века, особое освещение помещения и экспозицию, посвящённую рождественской сказке. На выставке будут представлены старинные предметы с рождественской тематикой из коллекции музея, а в вечерние часы через эркер прохожие смогут увидеть и большую рождественскую ёлку в гостиной.

Ежегодно музей «Рижский центр югендстиля» украшает свой интерьер к Рождеству, воплощая традиции украшения помещений эпохи модерна. В этом году праздничное оформление музея и три рождественских ёлки также будут оформлены художницей Т. Чудновской. Особенно пышная ёлка будет установлена в гостиной музея, украшенной деревянными игрушками, характерными для конца XIX века. Каждое изображение украшений несёт рождественскую символику – мир, свет, надежду – и рассказывает о традициях украшения рождественских ёлок.

В выставочном зале музея будет представлена коллекция рождественских предметов в стиле модерн из коллекции музея – оригинальные дрезденские картонные украшения, ёлочные игрушки из стекла и дерева, формы для пряников, старинная рождественская лампа с расписным стеклянным куполом, праздничные поздравления и другие предметы, связанные с рождественскими традициями, – которые позволят посетителям музея ощутить радость Рождества. Выставку дополнят деревянные украшения из частной коллекции Т. Чудновской.

Для поддержания атмосферы, созданной на выставке, посетителям будет предоставлена возможность сделать фотографии в фотосалоне, а также приобрести рождественские открытки в стиле модерн для себя и друзей.

Семьи с детьми приглашаются на детское мероприятие «Рождественская сказка» 20 декабря в 12:00 и 16:00. Дети смогут узнать о рождественских традициях и украшении ёлки, о том, что делает праздник тёплым и семейным, вместе попеть, поиграть в игры и отгадать загадки, рассмотреть ёлки в интерьере музея и посетить выставку «Рождественская сказка».

На мероприятие приглашаются семьи с детьми от 3 до 10 лет. Необходима предварительная регистрация по телефону +371 67181465 или по электронной почте [email protected].

Выставка в Рижском центре югендстиля открыта до 11 января 2026 года.

Читайте нас также:
#выставка #рождество #искусство #культура #семья #традиции #музеи #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сколько нужно ходить, чтобы защитить мозг от деменции: новые данные учёных
Изображение к статье: 11 ловушек, в которые мы постоянно попадаем
Изображение к статье: Полезная памятка: обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно
Изображение к статье: Как стресс разрушает мозг: новые данные нейробиологов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео