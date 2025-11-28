Baltijas balss logotype
В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева» 0 147

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»

Знакомая и любимая с детства волшебная сказка, полная чудес, воплощенная в музыкальном спектакле, ожидает маленьких и взрослых зрителей в преддверии Нового года. Это мюзикл «Снежная Королева», премьеру которого таллинский театр Musical Theatre SLL покажет рижской публике в дни школьных каникул, 28 декабря в 13.00 и 16.00 в ДК ВЭФ. Постановка на русском языке.

Пусть в мире царит добро!

Год назад в это же рождественско-новогоднее время музыкальный театр из Таллина привозил спектакль «Белоснежка и семь гномов», имевший огромный успех у рижской публики.

А в этом году добрая волшебная сказка Ганса Христиана Андерсена оживет на сцене тоже в формате яркого мюзикла. Зрителей ждет путешествие в мир, где ледяное сердце Снежной Королевы противостоит теплой силе любви, верности и дружбы. Спектакль напоминает о том, что даже в самые холодные времена доброта, смелость, любовь и преданность способны разрушить любые чары.

Постановка будет интересна зрителям всех возрастов - дети окунутся в атмосферу чуда, а взрослые заново откроют для себя глубину и мудрость классического сюжета.

За 30 минут до начала спектакля в фойе гостей встретит Дед Мороз. Детей ждет веселый новогодний хоровод, игры и загадки, а после представления каждый ребенок получит сладкий подарок.

Малыши до 3 лет могут посетить мероприятие бесплатно (без предоставления отдельного места, в сопровождении взрослого).

51.jpg

Зеркало с Рождественской ярмарки

Руководитель театра, режиссер спектакля Алёна Мейдра рассказала о постановке «Снежная королева»:

"Безусловно, в основе нашего спектакля лежит сюжет сказки. Но отказаться от импровизации мы все же не смогли. У нас действо начинается на веселой Рождественской ярмарке, где городской люд выбирает праздничные подарки родным и друзьям.

И к Каю, который ищет подарок Герде, подходит злой зеркальщик, уговаривая его купить в подарок зеркало. Кай покупает, а в нем неожиданно появляется… Снежная королева, которая приказывает мальчику разбить зеркало. Осколки разлетаются и творят свои злые дела…

Оформление спектакля у нас мультимедийное – будут яркие мультимедийные эффекты, которые создал для спектакля медиадизайнер Александр Мейдра. Костюмы яркие, необычные, запоминающиеся. В роли Снежной королевы - дипломированный педагог, профессиональная актриса мюзиклов Паола Мейдра, Крыса играет актер театра и кино Вадим Малышкин. В остальных ролях заняты артисты Музыкального театра SLL".

483.jpg

От «Фантазии» до Театра мюзикла

Театр мюзикла SLL прошел большой творческий путь – создан на базе творческого центра «Фантазия», где дети и взрослые обучались игре на музыкальных инструментах, художественному чтению и вокалу. Воспитанники студии выступали на различных сценах, успешно участвовали во всевозможных конкурсах.

Чтобы не заскучать в одном формате, однажды появилась идея сделать несложную музыкальную постановку, где ребята-вокалисты и их преподаватели представили бы зрителям музыкальную историю. Так появился на свет первый музыкальный спектакль «Полярный мульт-экспресс». А за ним сразу «Королевство кошек», который был горячо принят публикой. Именно в этот момент, в 2009-м, был открыт музыкальный театр.

Сказочные сюжеты – конек театра. Репертуар ориентирован как на детей, так и на взрослых. Все спектакли подходят для семейного просмотра.

4920.jpg

#Рига #новый год #театр #культура #каникулы #мюзикл #дети
