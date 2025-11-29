Заваривая пакетик чая, многие наматывают нить на ложку, чтобы отжать его. Делают это часто чисто автоматически, даже не задумываясь — кто-то не хочет, чтобы добро пропадало, кто-то — чтобы подтек пакет с мусором. Но так поступать не стоит, пишет ukr.media.

Пакетик следует оставить в чашке с горячей водой, но не кипятком, на 3-4 минуты.

Пакетированный чай нельзя долго заваривать, поскольку из него в напиток попадает слишком много дубильных веществ. Они портят вкус чая, делая его горьким, и, кроме всего, в избытке могут плохо сказываться на здоровье. По этой же причине не рекомендуют отжимать пакетик в чашку после заваривания.

Кроме того, если чайный пакетик содержит красители, отдушки или другие добавки, их концентрация также увеличивается при отжиме. Это особенно актуально для недорогих сортов чая, где качество сырья часто желает лучшего.

Как заваривать чай правильно