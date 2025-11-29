Baltijas balss logotype
Маленькие сыновья Александра Овечкина очаровали публику, выйдя на лед с папой 0 626

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Маленькие сыновья Александра Овечкина очаровали публику, выйдя на лед с папой

Александр Овечкин вышел на раскатку вместе с сыновьями. Сережа и Илья составили звездному папе компанию перед матчем «Вашингтона» с «Виннипегом». Мальчики очаровали публику.

Кадры с наследниками трехкратный чемпион мира опубликовал в личном блоге. «Когда взял детей на работу», — подписал прославленный хоккеист. Перепост записи сделала его супруга и мама мальчиков Анастасия Шубская.

ovechkini.jpg

Соцсети

Полностью экипированные Сережа и Илья вышли на лед вместе с командой и попробовали несколько забить шайбу в ворота. Шубская, а также мама Александра наблюдали за процессом с трибуны.

Фолловеры хоккеиста были очарованы кадрами с младшими Овечкиными. «Это слишком мило!», «Дети такое точно запомнят», «Какие замечательные фото!» — написали фанаты хоккеиста.

Перед игрой состоялась церемония чествования Александра, посвященная его 900-й забитой шайбе.

#звезды #хоккей #Александр Овечкин #спорт #instagram #социальные сети #семья #знаменитости #дети
