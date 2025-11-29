Baltijas balss logotype
Зрители впервые смогут посетить генеральную репетицию «Рождественской прелюдии» 0 76

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зрители впервые смогут посетить генеральную репетицию «Рождественской прелюдии»

В связи с высоким интересом к традиционному концерту Инессы Галанте «Рождественская прелюдия» организаторы впервые предоставляют уникальную возможность ограниченному количеству зрителей посетить генеральную репетицию события и стать свидетелем рабочего процесса при создании грандиозного проекта. В продажу поступят только 500 мест.

Подготовка и генеральная репетиция к вечернему концерту состоится 6 декабря в 16.00 в Рижском Домском соборе. Зрители увидят полную программу концерта с участием всех артистов - оперной певицы Инессы Галанте, органиста Айварса Калейса, контратенора Сергея Егерса, ведущих солистов Латвийской национальной оперы Инны Клочко и Артема Сафронова.

В программе также примет участие хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством дирижера Романа Ванагса, и юные яркие музыканты, победители конкурса талантов Инессы Галанте - аккордеонистка Анастасия Зубова и перкуссионист Рейнис Томиньш.

ZP2.jpg

В этом году «Рождественская прелюдия» вновь объединит не только различные жанры вокальной и инструментальной музыки, но и представит блистательные дуэты, трио и другие музыкальные сюрпризы. Программа концерта охватит великие арии, неаполитанские песни, григорианские песнопения и другие произведения из мировой музыкальной сокровищницы, которые создадут возвышенное, легкое и торжественное настроение.

Зрители «Рождественской прелюдии» откажутся в атмосфере величественного убранства Домского собора, под сводами которого прозвучат музыкальные шедевры, наполняя сердца и душу светлым рождественским настроением. Интерьер Домского собора сказочно преобразят динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст.

«Рождественская прелюдия» — одно из самых незабываемых событий культурной жизни Риги, концерт, который не должен пропустить ни один любитель музыки.

#Рига #артисты #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
