По мере развития новых технологий и их всё более глубокой интеграции в нашу повседневную жизнь, они приносят бесконечные преимущества, но также и новые возможности для злоумышленников использовать их пользователей. Мошенничество может принимать различные формы и часто меняться со временем, но методы, лежащие в основе его эффективности, обычно следуют знакомым шаблонам, сообщает Interpol.

С развитием искусственного интеллекта мошенничество становится всё более изощрённым и его сложнее обнаружить, поэтому бдительность важна как никогда. Помня о нескольких принципах, вы можете затруднить злоумышленникам попытки обмануть вас и создать ментальный щит, который защитит ваши данные в долгосрочной перспективе.

Будьте осторожны с неожиданными просьбами

Если вы получили электронное письмо, телефонный звонок или сообщение с просьбой действовать быстро, сделайте паузу, прежде чем отвечать. Мошенники часто используют эффект срочности, чтобы подтолкнуть вас к ошибкам, поэтому не попадайтесь в эту ловушку. Не торопитесь, чтобы проверить, кто именно с вами связывается и почему эта просьба такая срочная. Например, если звонящий утверждает, что звонит из вашего банка, найдите официальный номер телефона вашего банка и позвоните туда сами, чтобы убедиться, что звонил именно он.

Защитите вашу личную информацию

Ваши личные и финансовые данные — самый ценный товар для киберпреступников. Обращайтесь с этими данными так же, как с ключами от дома или комбинацией к сейфу с самыми ценными вещами: делитесь ими только с доверенными людьми и организациями при необходимости и только по защищённым каналам. Если вы не понимаете, зачем вас просят предоставить определённую информацию, задавайте вопросы или отказывайтесь её предоставлять.

Обратите внимание на несоответствия

Многие мошеннические ссылки содержат небольшие ошибки, такие как орфографические ошибки, необычное форматирование или странные запросы, не соответствующие ситуации. Доверьтесь своей интуиции, если что-то покажется вам подозрительным. Мошенники часто используют адреса или URL-адреса, которые выглядят как настоящие, но содержат небольшие отличия, например, лишние цифры, неправильно написанные имена, необычные домены или даже буквы в другом алфавите или шрифте. Вместо того, чтобы переходить по таким ссылкам, скопируйте их в текстовый редактор и измените шрифт — это сделает буквы в другом алфавите более заметными, и вы увидите, является ли URL-адрес поддельным. Если вы всё ещё сомневаетесь, поищите официальный источник в поисковой системе. Всегда обращайте внимание на источник получаемого вами сообщения — надежная организация всегда будет общаться чётко и профессионально.

Подумайте, прежде чем сканировать

QR-коды — это быстрое и удобное решение, и мы встречаем их повсюду в физическом и цифровом мире. Однако киберпреступники также могут использовать их для маскировки опасных ссылок. Одно неосторожное сканирование может раскрыть ваши личные данные или заразить ваше устройство. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте, не выглядит ли плавающая ссылка, которая появляется на вашем устройстве сразу после сканирования QR-кода, подозрительной или неуместной. Если вы не уверены, попробуйте поискать исходный код вручную в поисковой системе. Береженого Бог бережёт!

Проверьте через официальные источники

Вместо того, чтобы сразу переходить по ссылкам в сообщениях или следовать инструкциям, перейдите непосредственно на официальный сайт или свяжитесь с организацией по указанному номеру телефона или адресу электронной почты, чтобы убедиться, что сообщение было отправлено именно ею. Если в сообщении вас просят скачать приложение, всегда сразу переходите в официальный магазин приложений на вашем устройстве, а не нажимайте на ссылку. Этот дополнительный шаг может быть неудобным, но он может уберечь вас от случайного доступа киберпреступников к данным на вашем устройстве.

Будьте осторожны с платежными запросами

Если вас просят оплатить необычным способом, например, купить подарочные карты, заплатить криптовалютой или использовать незнакомые платформы, это часто тревожный сигнал. По возможности придерживайтесь проверенных и безопасных способов оплаты. Если вы не уверены в надёжности незнакомой платформы, уточните информацию в своём банке, прежде чем продолжать.

Обеспечьте безопасность своих устройств

Регулярно обновляйте программное обеспечение на всех своих устройствах, используйте надёжные пароли и включайте двухфакторную аутентификацию, где это возможно. Эти незначительные привычки могут замедлить процесс входа в систему, но они обеспечивают важный дополнительный уровень защиты от попыток доступа к вашим учётным записям и данным.

Доверяйте своим инстинктам

Если сообщение, звонок или предложение кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, обычно так оно и есть. Лучше сделать шаг назад и перепроверить, чем рисковать.

Безопасность — это не просто знание всех новых видов мошенничества в деталях, а формирование привычки к осторожности, проверке и информированности. Следуя этим общим рекомендациям, вы сформируете мышление, ориентированное на кибербезопасность, и обеспечите себе наилучшую защиту от мошенничества и попыток мошенничества, какими бы они ни были.