Одиночество часто пользуется дурной славой, поскольку человек — существо социальное, ему по природе необходимо постоянно находиться в обществе. Но что, если мы скажем, что одиночество имеет некоторые преимущества как для физического, так и для морального здоровья? Знаем-знаем, просто так вы не поверите, поэтому мы собрали несколько научных доказательств.

Исследования показывают, что социальная изоляция и одиночество повышают риск развития заболеваний сердца, депрессии, болезни Альцгеймера, повышения кровяного давления и даже ранней смерти. Но другие исследования показывают, что у этого состояния есть ряд преимуществ.

Может казаться, что плюсы одиночества ищут только те, кто столкнулся с этой бедой. Проблема одиночества приобрела глобальный характер после пандемии Covid-19. Из-за длительной социальной изоляции люди в некоторой степени разучились общаться друг с другом и уж тем более обретать новые знакомства.

Тогда же у многих появился специфический запрос: как смириться с одиночеством. Свой метод решения проблемы выдвинули власти города Лулео в Швеции: они предложили местным здороваться на улице со всеми прохожими. Акция получила название «Скажи привет» или «Säg hej!». Плакаты с этой простой фразой расклеивают в автобусах и других общественных местах, а в школах даже проводятся семинары по дружеским приветствиям.

Есть и другой способ, как пережить одиночество и побороть глобальную проблему. К примеру, пересмотреть это состояние и превратить его из негативно окрашенного слова «одиночество» в не такое страшное слово «уединение», и извлечь из этого некоторую выгоду.

Плюсы одиночества

Да-да: вешать нос еще рано. К тому же, часто с одиночеством сталкиваются не только люди, которые физически остались одни, но и те, кто не чувствует эмоциональной близости с друзьями или семьей. Помните, что в обоих случаях эти чувства полностью нормальны. Многие из нас вынуждены переживать одиночество во время переезда или смены работы — старые друзья отдаляются, а новых еще нет.

Помочь лучше понять природу одиночества может книга Оливии Лэнг «Одинокий город» — мы очень советуем ее прочесть. Главное, помните, что все негативные эмоции лишь временные. Примите эту часть вашей жизни, и тогда вам откроются многие преимущества одиночества.

Плюс №1. Улучшается концентрация и память

В университетах часто практикуется следующая тактика: всех учащихся делят на группы, в которых им нужно придумать какой-то проект. По секрету скажем: чаще всего так делают, чтобы преподаватели не проверяли много работ. Студенты воспринимают это задание с облегчением: работая в группе, они могут прилагать меньше усилий для запоминания информации. Но в чем выгода для когнитивных способностей? Увы, ни в чем.

А вот работа над чем-то в одиночку может помочь сосредоточить свое внимание на конкретном материале, способствуя лучшему запоминанию. Так, в одном исследовании ученые обнаружили, что люди, работающие над запоминанием информации в группах, показали худшие результаты по сравнению с теми, кто работал в одиночестве.

Плюс №2. Одиночество способствует саморазвитию

Время, проведенное наедине с самим собой, дает возможность сосредоточиться на своих интересах. Одиночество — важная часть саморазвития. Постоянно находясь в обществе, люди часто могут забыть о своих личных интересах, целях, желаниях и нуждах, невольно перенимая все цели других людей или удовлетворяя потребности окружающих. Как любить одиночество? Начните проводить время в уединении. Это дает уникальную возможность сосредоточить свое внимание на своей жизни, не беспокоясь о том, чего хотят другие.

Плюс №3. Уединение повышает креативность

Говорят, что «одна голова хорошо, а две — еще лучше». Бесспорно, это факт, но исследования показали, что люди часто лучше справляются с решением сложных проблем, когда работают самостоятельно. Справляясь в одиночку, человек понимает, что ему не на кого полагаться, здесь только он один, и никто больше ему не поможет. Оттого «котелок» начинает лучше «варить». Конечно, это не значит, что стоит отказываться от помощи. В то же время понять, как быть, в одиночестве намного лучше.

Плюс №4. Это помогает стать более продуктивным

Согласитесь, работая в группе, сложно сосредоточиться на одном конкретном задании: кто-то вдруг пошутит, другой посмеется, третий вспомнит забавный случай в тему, четвертый скажет, что этот пример был вообще не в тему, и этот разговор в итоге затянется на долгие минуты, а то и часы. В уединении отвлекаться попросту не на кого. Здесь раскрываются одновременно плюсы и минусы одиночества. Например, вы сможете выполнить больше задач. Однако вам может не хватать чьей-то оценки. С другой стороны: так ли нам нужно зависеть от чужого мнения?

Плюс №5. Одиночество делает людей более чуткими

Да-да, это факт! Ученые говорят, что определенное количество времени, проведенного в одиночестве, действительно может помочь проявлять большее сочувствие к окружающим и понимать их реальные чувства и эмоции, порой даже без слов. Так, в одном исследовании приняли участие подростки, которые в течение пяти дней не пользовались устройствами связи и проводили время только наедине с самим собой. По результатам эксперимента оказалось, что у них улучшилась способность интерпретировать эмоции и выражения лица окружающих.

Плюс №6. Одиночество помогает разобраться в себе

Какие плюсы одиночества, если никто тебя не поддерживает? Поверьте: во многом это идет нам на пользу. Вам может быть грустно и тяжело, если вы воспринимаете одиночество как клетку, в которой вы заперты. Исследование 2023 года показало, что если видеть в уединении «паузу», то можно, наоборот, снизить чувства злости и тревоги, успокоиться и дать себе пространство для рефлексии. В такой тишине легче «поймать» повторяющиеся мысли, понять, что беспокоит, и начать систематизировать свои переживания. Например, завести журнал эмоций и составить план действий.

Плюс №7. Одиночество дает отдохнуть

Даже если вы экстраверт, очень просто «перенасытиться» общением. Это не значит, что вам резко стало скучно с близкими, просто надо побыть некоторое время одному. Плюсы одиночества: женщины и мужчины могут заняться любимыми хобби или ненадолго погрузиться в собственные мысли.

Плюс №8. Одиночество дает социальную свободу

В мире разных графиков (часто довольно плотных) сложно собраться с друзьями или семьей в одном месте и в одно время. Но ждать других — лишать себя возможности попробовать новое. Если вы чувствуете, что не понимаете, как переносить одиночество, вы можете записаться на курсы, сходить в ресторан, который давно заприметили, попробовать разные вида спорта и многое другое. К тому же, выход на улицу — это хороший способ познакомиться с кем-то еще!

«Люди часто зацикливаются на необходимости ходить куда-то с другими, но если вы делаете приятные вещи самостоятельно, вы можете найти потенциального друга "по пути"». Эрика Тернер, семейный психолог.

Плюс №9. В одиночестве проще достигать финансовых высот

Плюсы одиночества мужчины или женщины могут быть особенно заметны... в кошельке. Согласно исследованию американских ученых от 2020 года, существует взаимосвязь между одиночеством и финансовым успехом. Когда ты один, ты больше концентрируешься на работе и достижению целей. Энергия, которая обычно исчезает после общения, направляется в карьерный рост. Главное не переборщить — так и до выгорания недалеко.

Плюс №10. В уединении можно стать сильнее

К слову, физически в том числе — искать компанию для похода в зал не обязательно... Но если серьезно, именно одиночество делает нас взрослее. Помните, что вы не в изоляции — это лишь часть нашего пути. И вот почему жить в одиночестве бывает полезно: мы приобретаем внутренний стержень и силу духа, когда учимся справляться с проблемами самостоятельно. Это помогает пересмотреть многие взаимоотношения, ценности и убеждения.

Чем заняться одному?

Список вещей, которые можно сделать с самим с собой, практически ничем не отличается от «командного» досуга. Вот пара вариантов, как провести время в одиночестве:

Ужин в ресторане. Очень важно хоть иногда выбираться из дома и сменять обстановку. А если вы осмотритесь в ресторане, то заметите, что вы далеко не единственный человек, который наслаждается уединением в хорошем месте!

Поход в кино. Почему бы и нет! Вам совсем не обязательно ждать, когда кто-нибудь из ваших знакомых соизволит найти в своем плотном графике пару свободных часов, которые он может потратить на время с вами. Если вы очень хотите посмотреть конкретный фильм, просто купите один билет и отправьтесь в кинотеатр в гордом одиночестве.

Dreamstime

Прогулка. Банально, но гулять одному нужно. Проводить время на свежем воздухе в принципе очень полезно: это укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца, ускоряет обмен веществ, снижает артериальное давление и способствует здоровому крепкому сну. Так что в любой непонятной ситуации — отправляйтесь на прогулку!

Путешествия. Сегодня в соцсетях можно найти несколько десятков турагентств, организующих групповые поездки по разным уголкам России. Все они поголовно говорят о том, что поехать с ними можно даже одному: в группе можно будет познакомиться с людьми, чьи интересы совпадают с вашими. Скучно точно не будет, гарантируют организаторы.

Музей. Если вам порядком надоел быстрый ритм города, можно замедлиться, посетив какую-нибудь интересную выставку. Выберите в интернете то, что понравится вам больше всего, купите один билет, нарядитесь и отправьтесь на свидание с самим собой.

Как научиться проводить время в одиночестве с удовольствием

Важно понимать, что как только вы перестанете видеть минусы одиночества и реагировать на него в негативном ключе, научитесь любить себя и удовлетворять свои потребности, люди к вам сразу же потянутся.

Совет №1. Начните любить одиночество

Помните, что одиночество — это не крест, который нужно нести. Воспользуйтесь случаем и проведите это время с пользой. Не забывайте про плюсы одиночества:

Вы сможете сосредоточиться на себе и своих желаниях;

Вам откроется возможность попробовать новые хобби или вернуться к старым увлечениям;

Уединение поможет перегрузиться;

Вы сможете найти решение проблем, на которые ранее у вас не оставалось сил.

Совет №2. Подготовьтесь к уединению

Мы не в коем случае не призываем вас к «шоковой терапии». Не стоит сразу уходить в отшельничество! Например, иногда гуляйте или обедайте в уединении. Если вы постоянно окружены людьми, открыто скажите вашим друзьям или коллегам, что вам нужно побыть в одиночестве.

Развлекать себя самому — это, между прочим, навык крайне полезный. И прежде чем начать свой путь, обязательно подготовьте список из тех вещей, которые вы мечтали попробовать. Например, порисовать на природе, сходить в бассейн, выгулять собаку из приюта или даже отправиться в путешествие. Один из главных плюсов одиночества: вам никогда не придется отказываться от планов из-за того, что не нашлось компании.

Подготовьте на выходные фильмы или книги, а также наконец скачайте игры, которые заждались своего часа. Может, все-таки пора посвятить Sims некоторое время?..

Совет №3. Заботьтесь о своем ментальном здоровье

Если вы неожиданно почувствовали, что вам тоскливо или даже страшно, помните — это нормально. Возможно, на вас временно нахлынули старые обиды или плохие воспоминания. Когда вы чувствуете, что жизнь в одиночестве вас угнетает, делайте паузу. Позвоните своим друзьям или предложите коллегам поужинать вместе после работы. В противном случае вы загоните себя в круговорот негативных мыслей.

Совет №4. Уделите внимание себе

Одиночество — лучшее время, чтобы наконец обратиться к самому себе. Например, начать медитировать по утрам, готовить себе полезные ужины или устраивать успокаивающие ванные процедуры. В суматохе дня очень просто отложить простой уход на «потом»: собрать волосы в пучок, не нанести SPF или отложить поход на массаж. Так какие тогда могут быть минусы у одиночества?!

Совет №5. Займитесь делами, которые откладывали

Если вы боитесь, что не переживете одиночество, поверьте, это не так. Не сидите сложа руки: это отличная возможность разобраться с делами, на которые раньше не находилось сил. Например, подшить брюки, собрать новый комод или разобрать старые вещи, чтобы отнести их на переработку.

«Когда вы чувствуете одиночество, легко сосредоточиться на том, чего вам не хватает, например, на друзьях, с которыми можно расслабиться, или на глубокой связи с другим человеком. Поиск занятий, которые приносят радость, может "отодвинуть" плохие эмоции и помочь вам чувствовать себя немного лучше.

Так что подумайте о том, что вы действительно хотите делать в свободное время, например, погрузиться в телешоу или хорошую книгу, слушать свой любимый альбом до конца, сидеть в парке часами — все, что заставляет вас смеяться или улыбаться (а лучше все вместе)». Джин Ким, американский психолог.

Совет №6. Начните вести дневник эмоций

Следите за своим состоянием и задавайте себе вопросы: вам внезапно стало скучно? Почему? Или, может, все прошло даже лучше, чем вы планировали? На случай внезапного «отката» дневник эмоций отлично справится с поиском той точки, где что-то пошло не так. Вы сможете отрефлексировать ситуацию и со временем спокойнее переносить одиночество.

Совет №7. Запишитесь на спорт

Во-первых, спорт отлично «расправляется» со скукой. Во-вторых, если вы чувствуете грусть по поводу того, что вам трудно пережить одиночество, постарайтесь найти плюсы этого состояния во время занятий физической активностью. Бег, силовые упражнения или такие игры, как теннис, фехтование или водное поло, помогают вырабатывать дофамин, серотонин и адреналин. Именно они делают нас бодрыми и поднимают нам настроение.

Совет №8. В конце концов, отдыхайте

Нет ничего плохого в том, чтобы просто бездельничать. Вы можете подремать, посмотреть смешные видео или просто поваляться, обнимая вашего питомца. Плюсы быть в одиночестве заключаются в том, что вы можете позволить себе такую передышку после тяжелой рабочей недели! Но ни в коем случае не вините себя, что не занимались чем-то «полезным». Поверьте, вы это заслужили.