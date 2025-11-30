Александр Рогов дал рекомендации по подбору образа для встречи Нового года. По словам стилиста, известные бренды уже представили коллекции, приуроченные к празднику.

Рогов предложил собрать для новогодней вечеринки лук в красных или бордовых оттенках. Такие цвета одновременно элегантны, нарядны и современны. При этом сохраняется мотив всеми любимой новогодней классики.

Мы на полной скорости несёмся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо, — сказал эксперт.