До 28 декабря посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие по истории модернизма и открыть новые грани школы, оказавшей огромное влияние на культуру и искусство XX века.

Передвижная выставка «Весь мир — Баухаус» путешествует по миру с 2019 года. До настоящего времени в Европе она была показана лишь в Германии и Польше, поэтому её прибытие в Ригу стало по-настоящему уникальным событием для зрителей в странах Балтии.

Название экспозиции перекликается с её форматом: перемещаясь из страны в страну, выставка формирует новые глобальные связи и позволяет взглянуть на роль модернизма с разных географических перспектив, где это художественное движение продолжает служить источником вдохновения и переосмысления.

В своё время Баухаус стал одновременно прославленным и противоречивым символом современного дизайна и авангардистского подхода к пониманию жизни. Несмотря на недолгий срок существования — с 1919 по 1933 год в Веймаре, Дессау и Берлине, — школа успела стать катализатором передового духа модернизма, объединив искусства, ремесло и промышленное производство, а затем распространив эти идеи по всему миру.

Как Баухаус, выпустивший всего около 1300 студентов, смог оказать столь сильное влияние и стать источником радикальных перемен в дизайне, педагогике и социальной сфере? Что делает его наследие столь уникальным и актуальным сегодня?

Название выставки «Весь мир — Баухаус» восходит к цитате студента и преподавателя школы Фрица Кура (1928). Эта формула отсылает к провозглашённой Вальтером Гропиусом идее: задача дизайна — охватывать не только все сферы проектирования, но и социальную практику в её самом широком смысле.

Выставка исследует феномен знаменитой школы через восемь тематических разделов, охватывающих период с 1919 по 1933 год. Среди ключевых тем — экспериментальное использование материалов, интеграция искусства и жизни, инновационные педагогические подходы, а также политические и социальные идеалы школы. Особое внимание уделяется повседневной жизни студентов и преподавателей, международным связям Баухауса — от взаимодействия с Вхутемасом в Москве до влияния в США.

Баухаус смог ответить на вызовы стремительной индустриализации в Германии и заложить основы современного дизайна и архитектуры. Многие из его преподавателей — влиятельные художники-модернисты — после эмиграции распространили идеи школы далеко за пределы Европы.

Экспозиция объединяет уникальные фотографии, документы, графику, фильмы, тексты и предметы, позволяющие глубже понять не только историю Баухауса, но и саму суть модернизма.