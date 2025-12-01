Baltijas balss logotype
Можно ли пить воду во время еды: мнение гастроэнтеролога 0 320

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли пить воду во время еды: мнение гастроэнтеролога

Многие привыкли запивать еду водой или чаем, но не все знают, безопасно ли это для организма. Специалист объяснил, когда пить во время еды можно, а когда лучше воздержаться.

Эксперт: Анастасия Тимощенко, гастроэнтеролог

Вода не мешает пищеварению

Желудочный сок состоит из воды, соляной кислоты, ферментов, слизи, органических и неорганических соединений, а также белка, связывающего витамин В12. Приём пищи стимулирует выработку желудочного сока, и его концентрация регулируется самой едой — количество выпитой воды практически не влияет на процесс переваривания.

Различные жидкости покидают желудок быстрее, чем плотная пища, но это не препятствует нормальному перевариванию. Поэтому большинству людей пить во время еды можно спокойно — вода не мешает усвоению пищи.

Когда лучше не запивать еду водой

Есть ряд исключений, когда запивать еду не рекомендуется:

  • гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) и изжога;
  • функциональная диспепсия, особенно постпрандиальный дистресс-синдром (тяжесть или тошнота после еды);
  • быстрый набор насыщения, нарушение аппетита (у людей с деменцией, циррозом печени, асцитом).

В этих случаях пить воду во время еды может вызвать вздутие, тошноту и дискомфорт.

Советы от врача

  • Пейте воду после еды небольшими глотками, если есть проблемы с ЖКТ.
  • Для остальных людей можно пить воду во время еды, но только после того, как пища тщательно пережёвана.
  • Избегайте газированных и сладких напитков во время еды, чтобы не увеличивать калорийность.
  • Чай и кофе лучше пить с перерывом после еды, чтобы не мешать усвоению железа и кальция.

Источник: doctorpiter.mirtesen

#медицина #напитки #здоровый образ жизни #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео