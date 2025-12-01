Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вкус праздника: секреты приготовления традиционного штоллена 0 253

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Вкус праздника: секреты приготовления традиционного штоллена

Готовить к празднику можно начинать уже сейчас — например, вместе с детьми сделать штоллен. Это тот самый плотный немецкий рождественский хлеб, щедро набитый сухофруктами, орехами и ароматными специями, со сливочным маслом и сахарной пудрой. Его главная фишка и магия в том, что вкус раскрывается не сразу, а через время: классический штоллен нужно выдержать от двух до четырех недель. Именно за этот срок специи, масло и сухофрукты идеально рифмуются между собой и создают глубокий, теплый, праздничный вкус.

Исторически штоллены пекли в Аугсбурге и Дрездене еще в XV веке, и раньше это был совсем простой постный хлеб — пока пекари не добились у саксонского князя разрешения использовать в рецепте сливочное масло. Шеф-повар Руслан Миронов дал советы, что и как нужно делать, чтобы все получилось правильно.

Правильно замачивать сухофрукты

Секрет вкуса — в том, что сухофрукты не просто промывают и кидают в тесто, а предварительно пропитывают хорошим алкоголем (во время выпекания спирт улетучится, не переживайте). Лучший вариант — залить смесью рома или коньяка и апельсинового сока, добавить цедру и оставить минимум на сутки. За это время изюм, курага, сушеная вишня и чернослив наполняются ароматом, становятся мягкими и дают штоллену глубокий фруктовый вкус. «Если времени совсем нет — подогрейте смесь с алкоголем до теплого состояния, так сухофрукты пропитаются быстрее», — предлагает эксперт.

Масло — связующий элемент

Классический штоллен — очень масляный, и это не ошибка, а ключ к текстуре. Тесто получается средним вариантом между дрожжевым и песочным. Масло должно быть мягким, комнатной температуры, иначе оно не соединится с тестом и даст «отслоения». Второй секрет — после выпечки горячий штоллен обильно промазывают растопленным маслом со всех сторон. Оно впитывается, герметизирует корку и помогает ему созреть без пересыхания.

Тесто любит медленный подход

Штоллен — не про пышность и воздушность, а про плотную, тягучую текстуру. Поэтому дрожжевое тесто замешивают недолго, почти без вымешивания — только чтобы соединить ингредиенты. «Главное — дать ему подойти один раз, без повторных обминаний. Сухофрукты вводят в самый конец, аккуратно распределяя, чтобы не нарушить структуру. И никакой гонки: тесто может подходить два-три часа, это нормально», — подчеркивает кулинар.

Отдых после выпечки — обязательный ритуал

Сразу после духовки штоллен горячий, хрупкий и не особенно выразительный. Но стоит его промаслить, обвалять в сахарной пудре, завернуть в пергамент и убрать в прохладное место, начинается созревание. Оптимально выдерживать от 14 дней до месяца. За это время специи раскрываются, структура становится плотной, фруктовой и маслянистой. Чем дольше выдержка — тем богаче вкус.

Хранение — как у дорогого сыра

Штоллен хранят не в холодильнике, а в прохладном темном месте: кладовка, шкаф, закрытая коробка. Каждый буханка должна быть плотно завернута в пергамент, а сверху — в фольгу или ткань. Раз в неделю можно проверять: если корка слишком сухая, смажьте еще тонким слоем растопленного масла. Правильно упакованный штоллен легко живет месяц и даже больше, становясь только лучше.

Традиционный рождественский штоллен (классический немецкий Christstollen)

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 г.

  • Сливочное масло — 200 г (мягкое).

  • Сахар — 120 г.

  • Яйца — 2 шт.

  • Дрожжи — пакетик (или 1 ст. л).

  • Соль — щепотка.

  • Ванильный сахар — 1 пакетик.

  • Цедра апельсина — 1 ч. л.

  • Миндаль (рубленый) — 100 г.

  • Изюм — 150 г.

  • Цукаты апельсина/лимона — 100–120 г.

  • Ром или темный алкоголь — 100 мл (для замачивания сухофруктов).

  • Сливочное масло — 80–100 г (для смазывания готового штоллена).

  • Сахарная пудра — 100 г (для обсыпки).

Приготовление:

Замочить изюм и цукаты в роме минимум на 4 часа, лучше — на ночь. Мягкое масло взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить яйца, ваниль, соль и цедру. Всыпать муку и дрожжи, замесить мягкое тесто и вмешать сухофрукты с миндалем. Сформировать овальный «кирпичик», переложить на противень, дать настояться около часа и выпекать при 160–170°C около 50–60 минут до золотистой корочки.

Горячий штоллен щедро смазать растопленным маслом и обильно засыпать сахарной пудрой — так формируется защитная сладкая корка, которая помогает ему созревать. Упаковать полностью остывший штоллен в пергамент и фольгу, убрать в прохладное место минимум на 7–10 дней. За это время вкус станет глубже, текстура — плотнее, а аромат — восхитительным до невозможности.

Читайте нас также:
#рождество #кулинария #готовка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Изображение к статье: Не хуже красной: пять видов полезной икры для завтрака и праздничного стола
Изображение к статье: В Рижской реформатской церкви открылось мультимедийное световое шоу «Интерлюдия»
Изображение к статье: Куриная грудка в соусе из хурмы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео