Многие мужчины и женщины, едва почувствовав симпатию друг к другу, стремятся поскорее создать романтические отношения. Но спешка редко приводит к чему-то хорошему. Ниже — несколько весомых причин сначала подружиться с тем, кто нравится, и только потом поддаться романтическому порыву.

1. Дружба позволяет заложить крепкую основу доверия и взаимопонимания

Подружившись с мужчиной, ты получишь возможность лучше узнать его, увидеть, как он ведет себя в разных ситуациях и реагирует на стресс. Это поможет избежать недомолвок, подозрений и обид в будущем, убережет от ненужных скандалов. А еще ты осознаешь, что он — не идеал, а реальный человек, который может совершать ошибки.

2. Дружба дает возможность завести общие интересы

Если вы с мужчиной станете друзьями, сможете легко найти контакт и завести хобби, которое понравится обоим. Также у вас будет время, чтобы понять, разделяете ли вы базовые ценности: отношение к семье, жизненные цели, свободное время. Если у вас мало общего, романтика быстро угаснет. Но если общих интересов будет достаточно, связь легко получится вывести на новый уровень.

3. Дружба подталкивает к искреннему и безопасному общению

Так как дружба, в отличие от романтических отношений, не предполагает какого-либо давления, говорить о своих страхах, сомнениях и желаниях гораздо проще. Это развивает умение слышать и слушать того, кто рядом, а не просто идеализировать его.

4. Дружба помогает мягко развить обоюдное доверие

Доверие не возникает сразу — его нужно заслужить и увидеть. И пока вы с мужчиной дружите, ты можешь понаблюдать, как часто он проявляет заботу, уважает ли чужие границы, сохраняет ли конфиденциальность. Эти мелочи важны, поскольку тот, кто не может быть хорошим другом, вряд ли станет партнером, с которым будет просто и приятно в любой ситуации.

5. Дружба помогает глубже изучить мужчину

Как правило, друзья доверяют друг другу самое сокровенное. А значит, у тебя будет возможность узнать, что мужчина на самом деле думает о своей жизни, как относится к родственникам, о чем мечтает и чего боится. Это поможет тебе решить, будешь ли чувствовать себя комфортно с ним и дальше, еще до того, как примешь судьбоносное решение и скажешь «да», стоя в белом платье.

6. Дружба дает возможность не играть роли

Одна из самых больших ценностей дружбы в том, что можно показать себя настоящую со всеми слабостями и особенностями. И если мужчина примет их, значит, действительно ценен и может стать надежным партнером.

7. Дружба помогает увидеть, как человек ведет себя в конфликтных ситуациях

Даже между близкими друзьями иногда возникают разногласия и мелкие конфликты. Важно то, как оба стремятся их разрешить. Если ты инициируешь диалог и ведешь себя спокойно, а мужчина уходит в себя, срывается на крик или до последнего настаивает на своем, вряд ли романтические отношения с ним осчастливят тебя.

8. Дружба учит поддерживать друг друга

Мужчина и женщина, связанные не только романтическими, но и дружескими отношениями, знают, как поддержать друг друга в разных ситуациях. Они легко находят слова утешения, прибегают на помощь и всегда готовы просто молча побыть рядом. Это ценно и дает возможность расслабиться, хотя бы частично отпустить контроль.

9. Дружба создает воспоминания

Дружба часто ненавязчива: можно делать рядом с мужчиной то, что хочется, не беспокоясь о том, как выглядит прическа и не пострадал ли макияж. Прогулки по лесу, совместный просмотр комедий и поедание пиццы укрепляют связь, делают отношения содержательными, а не просто красивыми со стороны.

10. Дружба дает пространство для глубоких разговоров

Рядом с мужчиной, которого ты считаешь близким другом, не придется притворяться. Можно будет прямо сказать о своих взглядах на политику или религию, обсудить ценности и прочие важные вопросы. Если окажется, что вы во многом сходитесь и хотите от жизни примерно одного и того же, сможете сблизиться, не боясь, что это приведет к катастрофе.

11. Дружба усиливает лояльность и верность

В искренней дружбе присутствует элемент преданности. Это значит, что вы с мужчиной натренируетесь поддерживать друг друга в тяжелые времена, оставаться рядом, когда легче уйти, сохранять веру в лучшее. Благодаря этому ваши отношения будут ощущаться крепкими и надежными.

12. Дружба не терпит притворства и ожиданий

Друзья гораздо реже, чем романтические партнеры, говорят друг другу «ты должен», «я жду, что ты…» и подобные фразы, в которых есть давление. А значит, учатся принимать друг друга такими, какие есть, с минимальными ожиданиями. Это делает их отношения более осознанными и ценными.

13. Дружба предполагает совместный рост

Если подружишься с мужчиной, получишь возможность увидеть, как он меняется, развивается, сталкивается с новыми вызовами и справляется с ними. Он также будет наблюдать за тобой, поддерживать и проявлять интерес. В итоге вы оба вырастете как личности и поймете, что точно не станете тянуть друг друга вниз.

14. Дружба даст возможность проверить совместимость

Подружившись, вы с мужчиной получите возможность понять, насколько совпадают ваши привычки, темпераменты, взгляды на отношения и финансы до того, как все зайдет слишком далеко. А значит, осознанно подойдете к созданию отношений и брака.