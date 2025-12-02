Иммунная система — это настоящая защита организма от инфекций и других угроз. Но чтобы она работала на полную, нужно создавать для неё правильные условия. Вот главные враги вашего иммунитета.
1. Недосып
Сон — время восстановления и обновления организма. Если вы спите мало, организм просто не успевает восстановиться — иммунитет проседает.
2. Недостаток физической активности
Когда вы мало двигаетесь, замедляются обменные процессы, ухудшается кровообращение и снижается сопротивляемость организма.
3. Ожирение
Лишний вес создаёт повышенную нагрузку на организм и связан с развитием диабета и сердечно-сосудистых патологий. Это ослабляет иммунитет.
4. Инфекционные заболевания
Перенесённые простуды, грипп и другие инфекции временно снижают защитные силы организма.
5. Плохое питание
Недостаток витаминов и минералов, а также переедание ухудшают работу иммунной системы. Рацион нужно пересматривать, чтобы поддерживать организм.
Источник: infoforme
