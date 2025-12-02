Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 главных причин, почему ослабевает иммунитет 0 225

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 главных причин, почему ослабевает иммунитет

Иммунная система — это настоящая защита организма от инфекций и других угроз. Но чтобы она работала на полную, нужно создавать для неё правильные условия. Вот главные враги вашего иммунитета.

1. Недосып

Сон — время восстановления и обновления организма. Если вы спите мало, организм просто не успевает восстановиться — иммунитет проседает.

2. Недостаток физической активности

Когда вы мало двигаетесь, замедляются обменные процессы, ухудшается кровообращение и снижается сопротивляемость организма.

3. Ожирение

Лишний вес создаёт повышенную нагрузку на организм и связан с развитием диабета и сердечно-сосудистых патологий. Это ослабляет иммунитет.

4. Инфекционные заболевания

Перенесённые простуды, грипп и другие инфекции временно снижают защитные силы организма.

5. Плохое питание

Недостаток витаминов и минералов, а также переедание ухудшают работу иммунной системы. Рацион нужно пересматривать, чтобы поддерживать организм.

Источник: infoforme

Читайте нас также:
#питание #витамины #иммунитет #сон #ожирение #здоровый образ жизни #инфекции #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Торт капрезе: шоколадно-цитрусовый десерт на миндальной муке
Изображение к статье: После 50 выбирайте себя: с какими родственниками лучше ограничить общение ради спокойствия
Изображение к статье: Что такое синдром везунчика и можно ли его приобрести
Изображение к статье: 9 неожиданных способов использования кофейной гущи в доме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео