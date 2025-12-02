Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю 0 224

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю

Какую добавку к чаю выбрать, чтобы насладиться не только вкусом и ароматом, но и получить максимальное количество пользы от напитка?

Мята

Обладает успокаивающим свойством. Чай с мятой перед сном поможет поскорее заснуть, расслабит. А чашечка такого напитка утром плавно пробудит организм и восстановит силы.

Имбирь

Эта добавка защитит иммунную систему, особенно в межсезонье. Чай с имбирем рекомендуется пить также после перенесенных простудных заболеваний. Имбирь является эффективным средством в борьбе с повышенным холестерином и закупоркой сосудов, а также препятствует развитию раковых опухолей.

Гвоздика

Освежить дыхание и справиться с головной болью поможет чай с гвоздикой. Эта добавка хорошо согревает тело, укрепляет желудок и печень.

Чабрец

Испытываете тяжесть в желудке после праздничного застолья? Чашечка чая с чабрецом будет верным помощником для вашего пищеварения.

Корица

Способствует нормализации содержания сахара в крови. Также корица является мощным и натуральным сжигателем жира. Чай с корицей восстанавливает работу органов ЖКТ и способствует ускорению обмена веществ.

Читайте нас также:
#чай #мята #корица #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Торт капрезе: шоколадно-цитрусовый десерт на миндальной муке
Изображение к статье: После 50 выбирайте себя: с какими родственниками лучше ограничить общение ради спокойствия
Изображение к статье: Что такое синдром везунчика и можно ли его приобрести
Изображение к статье: 9 неожиданных способов использования кофейной гущи в доме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео