Какую добавку к чаю выбрать, чтобы насладиться не только вкусом и ароматом, но и получить максимальное количество пользы от напитка?

Мята

Обладает успокаивающим свойством. Чай с мятой перед сном поможет поскорее заснуть, расслабит. А чашечка такого напитка утром плавно пробудит организм и восстановит силы.

Имбирь

Эта добавка защитит иммунную систему, особенно в межсезонье. Чай с имбирем рекомендуется пить также после перенесенных простудных заболеваний. Имбирь является эффективным средством в борьбе с повышенным холестерином и закупоркой сосудов, а также препятствует развитию раковых опухолей.

Гвоздика

Освежить дыхание и справиться с головной болью поможет чай с гвоздикой. Эта добавка хорошо согревает тело, укрепляет желудок и печень.

Чабрец

Испытываете тяжесть в желудке после праздничного застолья? Чашечка чая с чабрецом будет верным помощником для вашего пищеварения.

Корица

Способствует нормализации содержания сахара в крови. Также корица является мощным и натуральным сжигателем жира. Чай с корицей восстанавливает работу органов ЖКТ и способствует ускорению обмена веществ.