Три важных совета по уходу за кожей после 40 лет от косметолога Леди Гаги

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три важных совета по уходу за кожей после 40 лет от косметолога Леди Гаги

Общеизвестный факт: после 40 лет кожа меняется, преображается и требует несколько иного ухода. Чтобы понять, какие шаги действительно имеют значение, можно положиться на опыт Джуми Сонг, знаменитого косметолога, работающего с такими звездами, как Леди Гага, Грета Ли и Оливия Уайлд.

Помассируй перед нанесением средств

Для Джуми Сонг все начинается с движения, а не с нанесения средства. Она утверждает, что снятие напряжения, особенно в верхней части тела, часто связанной с доминирующей стороной, может буквально преобразить лицо. Регулярный массаж стимулирует работу фибробластов, стимулирует кровообращение и омолаживает кожу: эффект «естественной подтяжки лица» без искусственных средств.

Не перенапрягай кожу

После 40 лет цель заключается не в том, чтобы сделать все сразу, а в том, чтобы выбирать средства с умом. Специалист рекомендует бережное, постепенное отшелушивание и питательные формулы, бережно относящиеся к кожному барьеру. Она также напоминает нам об истине, о которой мы часто забываем: даже идеально здоровая кожа имеет текстуру, поры и определенную глубину. Идея не в том, чтобы выровнять все любой ценой, а в том, чтобы улучшить комфорт и сияние.

Тщательная очистка

Для нее вечерний уход за кожей — поистине ключевой момент. Две-три минуты, потраченные на медленное, осознанное очищение, не только снимают напряжение, накопившееся за день, но и заметно улучшают текстуру и тон кожи. Она отдает предпочтение насыщенным, но мягким средствам ухода и советует избегать чрезмерно агрессивных процедур, которые зачастую скорее ослабляют кожу, чем ее восстанавливают.

#Леди Гага #красота #косметология #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

