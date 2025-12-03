Вы просыпаетесь с тревогой, а засыпаете с ощущением опустошения. Вы боретесь за любовь, которая должна приходить сама собой, и оправдываете то, что не требует оправданий. Это не просто «сложный период» — возможно, сама Вселенная ставит вам преграды, пытаясь уберечь от неверного пути.

Астролог Олеся Леготина раскрывает тайные сигналы Вселенной, которые подсказывают, что ваш избранник — не ваш судьбой предназначенный человек.

«Ко мне часто приходят с вопросом: „А как понять, что это не мой человек?““, — говорит астролог. Мы так боимся ошибиться, что игнорируем тихие, а потом и громкие подсказки. Вселенная всегда заботится о нас и расставляет предупреждающие знаки. Наша задача — их увидеть.

Вот как Вселенная намекает, что вы идете не по своей дороге:

1. Ваша энергия постоянно на нуле

Это самый верный индикатор. После встреч и даже разговоров вы чувствуете опустошение, как будто из вас высосали все соки. Здоровые отношения наполняют, дают крылья. Токсичные — забирают силы, ведь вы тратите их на то, чтобы «удержать» то, что по своей природе не должно быть с вами. Ваша душа истощается, пытаясь осветить путь, который ведет в тупик.

2. Вы постоянно должны «бороться за любовь»

Вы сражаетесь с его неуверенностью, его прошлым, его равнодушием и т. д. Вы постоянно доказываете свою ценность. Но спросите себя: разве любовь Судьбы должна быть полем битвы? Нет — истинные отношения приходят легко, естественно. Если вы постоянно в режиме «штурма крепости», возможно, вы штурмуете не свою крепость.

3. Ваша интуиция бьет тревогу

Это тот самый тихий, но настойчивый внутренний голос, который шепчет: «Что-то не так». Вы можете заглушать его логикой («он же хороший человек», «мы столько вместе прошли»), оправданиями и страхом одиночества. Но тревога в душе не утихает. Это ваше Высшее «Я» кричит, что вы жертвуете своей целостностью ради иллюзии.

4. Мир начинает «ломаться» вокруг вас

Вы замечаете, что с тех пор, как вы с этим человеком, все пошло наперекосяк? Рушатся планы, возникают финансовые трудности, портятся отношения с близкими, начинаются проблемы со здоровьем. Вселенная мягко, а потом и все жестче, ставит вам преграды, пытаясь остановить вас и направить на верный путь. Она буквально создает помехи, чтобы вы не могли двигаться дальше с неверным попутчиком.

Астрологи для понимания, ваш ли это человек, смотрят синастрию, в переводе — совместимость. Есть несколько формул, которые называют — «Печать несчастья». Это настоящая кармическая ловушка для двоих. Когда в синастрии складывается эта конфигурация, связь ощущается как роковая, непреодолимая и разрушительная. Это не просто «сложные отношения» — это союз, который активирует у партнеров самые глубокие раны, создавая ощущение, что вы обречены мучить друг друга.

Вот несколько тревожных звоночков:

Вы испытываете иррациональную, болезненную страсть, глубокие страхи и комплексы рядом с этим человеком обостряются;

Вы чувствуете «родственную душу», но эта родственность будет из разряда «мы оба изломанные», связь строится на взаимной эмоциональной зависимости и боли;

Ваши отношения — это отношения «палача и жертвы» с постоянной борьбой за власть, ревностью, желанием полностью контролировать и переделать партнера. Разрыв кажется невозможным, потому что связь слишком глубокая и болезненная, как хирургическая операция без анестезии;

Вас постоянно критикуют, ограничивают и осаживают;

Нет душевного комфорта, нет восхищения и удовольствия от нахождения рядом;

Ссоры на пустом месте, грубость в проявлениях «любви», несовпадение в интимной сфере;

Как на событиях проявляется «Печать несчастья» в жизни пары:

Вы словно зеркалите друг другу ваши худшие качества и нерешенные проблемы;

Отношения развиваются по циклу «ссора — болезненное примирение — недолгое затишье — новая ссора»;

Вы чувствуете, что связаны не любовью, а болью, страхом одиночества и ощущением «долга»;

Вместе вам объективно хуже: вы нервнее, болезненнее, не успешнее, чем по отдельности.

«Печать несчастья» — это указание на самый сложный, но и самый преобразующий кармический урок для обоих, но это не приговор. Шанс на исцеление есть, если:

Оба партнера осознали деструктивность схемы и взяли ответственность за свою роль в ней.

Оба готовы к глубокой личной терапии и проработке своих травм, а не к перекладыванию вины.

Они научились направлять мощную энергию связи в созидательное русло — совместное творчество, глубокий психологический анализ, помощь другим людям в похожих ситуациях.

Обязательно прислушивайтесь к себе и Вселенной, обращайте внимание на подсказки и сигналы вашего организма.