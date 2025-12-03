Baltijas balss logotype
В Риге состоится мультимедийный проект «The Beatles Legend» в исполнении The Beatbox 0 74

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге состоится мультимедийный проект «The Beatles Legend» в исполнении The Beatbox

«The Beatles Legend» — это уникальный мультимедийный проект, сочетающий живую музыку, старинные инструменты, потрясающие световые шоу и впечатляющие видеоматериалы, уносящие зрителей в путешествие по необыкновенной карьере The Beatles.

Шоу состоит из пяти актов, каждый из которых посвящен поворотному моменту в истории легендарного ливерпульского квартета. Каждая фаза сопровождается сменой сцен и точно воссозданными костюмами, а видео эпизоды, проецируемые на большой экран, обогащают повествование архивными кадрами, анимацией и оригинальными видеоклипами. Эти визуальные элементы превращают сцену в машину времени, погружая зрителей в культовую атмосферу, которая определила эпоху.

На сцене The Beatbox, признанный лучшим ансамблем, вдохновленным Beatles, в Европе, тщательно воссоздает звуки и эмоции, которые сделали The Beatles бессмертными. Использование оригинальных инструментов и костюмов того времени, изготовленных в тех же мастерских, которые одели оригинальный квартет, обеспечивает безупречную историческую реконструкцию.

От ранних хитов «Please Please Me» до художественной зрелости «The Long and Winding Road», проходя через такие культовые песни, как «Come Together» и «Help!», «The Beatles Legend» предлагает путешествие в музыку и наследие группы, которая произвела революцию в истории рока. Обязательное для посещения событие, чтобы вновь ощутить энергию, магию и харизму великолепной четверки.

Bit2.jpeg

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео