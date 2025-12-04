Опухшие по утрам глаза — неизбежное следствие бессонной ночи. Но причины отёков не ограничиваются только недосыпом. Так, причина может крыться в неправильном питании, уходе за кожей, стрессе и других факторах, связанных с нашим образом жизни и привычками. Это значит, что бороться с ними можно.

Почему могут появляться отёки

Вы не высыпаетесь

Это самая очевидная причина утренних отёков. Многие жертвуют сном ради домашних дел или работы, но такой образ жизни не лучшим образом сказывается на нашем здоровье и внешности. Если вы постоянно не высыпаетесь, ваш режим нестабилен, то будьте готовы к покрасневшим глазам и мешкам под ними. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки и ложиться до 23:00 — это не только обеспечит вам качественный сон и полноценный отдых, но и позволит организму запустить процессы выведения лишней жидкости из клеток и регенерации тканей.

Если же выспаться не получилось, на помощь вам придут охлаждающие патчи для глаз, которые снимают покраснения и отёки. Но помните, что бороться нужно с первопричиной — недосыпами.

У вас стресс

Не все связывают своё психоэмоциональное состояние с состоянием кожи, но связь очевидна. По словам дерматолога Майка Суонна, доктора медицинских наук, когда вы находитесь в состоянии стресса, надпочечники выделяют кортизол — и это меняет солевой баланс в организме. Поскольку солевой баланс нарушается, лишняя жидкость скапливается в тканях, что и приводит к отёчности.

Добавьте в свою вечернюю рутину дыхательные практики, медитации, расслабляющие ванны с ароматными добавками, чтобы помочь себе успокоиться и предотвратить последствия стресса.

Вы едите и пьёте перед сном

Обильные ночные перекусы могут спровоцировать появление мешков под глазами. Потому старайтесь не есть за 3-4 часа перед сном. Если же вам необходимо перекусить, отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам (натуральный йогурт, творог), лёгким овощным блюдам.

Вывести лишнюю жидкость из организма помогут также яблоки, курага и гречка.

Вы увлекаетесь солёным

Предрасположенность к отёкам требует пересмотра вашего рациона, иначе борьба будет бесполезной. Как объясняет дерматолог Клэр Волински, доктор медицинских наук, из-за высокого потребления соли почки начинают задерживать воду, что приводит к отёкам в целом. Кожа под глазами очень нежная, и в этом месте отёчность наиболее выражена. Дерматолог также отмечает, что отёк, вызванный солью, наиболее заметен по утрам и должен уменьшаться в течение дня.

Поэтому её совет такой: если вы не можете определить причину опухших глаз, попробуйте свести употребление соли к минимуму и проследите, будут ли появляться утром мешки под глазами.

Отёчность провоцирует не только соль, но и алкоголь, который способствует повышению проницаемости сосудистой стенки и накоплению жидкости в тканях. А поскольку часто алкоголь сопровождается солёными закусками, отёки становятся ещё более выраженными.

Состояние круговой мышцы глаза

Когда мы проводим целый день за компьютером, часами смотрим в экраны гаджетов, не носим солнцезащитные очки, когда они нужны, то щуримся и постоянно напрягаем круговую мышцу глаза. Она же, в свою очередь, пережимает сосуды и мешает нормальному оттоку венозной крови и лимфы. Результатом становятся опухшие глаза. Предотвратить это можно: делайте регулярные перерывы в работе, защищайте глаза в солнечную погоду.

Как бороться с отёками

Занимайтесь спортом

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, у вас может возникнуть задержка жидкости. Поэтому больше двигайтесь и занимайтесь спортом, чтобы улучшить кровообращение и вывести лишнюю жидкость.

Делайте самомассаж зоны вокруг глаз

При этом рекомендуется использовать сыворотки или кремы для кожи вокруг глаз в виде роллеров. Такие роллеры отлично подходят для стимуляции выработки коллагена, уменьшения морщин и дряблости. Подержите роллер перед использованием в холодильнике — и вы заметите, как мешки станут менее выраженными. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не усилить отёчность.

Во время нанесения обычных косметических средств для этой области можно сделать небольшой самомассаж подушечками пальцев в течение 2-3 минут. Массаж можно делать, например, с охлаждённым противоотёчным гелем.

Выбирайте правильную косметику

Не существует чудодейственного средства, которое полностью предотвратит отёки, но ряд ингредиентов может минимизировать их: кофеин, ниацинамид, экстракты конского каштана, василька и арники. Также полезны феруловая и аскорбиновая кислоты.

Патчи можно использовать как экстренную помощь, предварительно охладив их. Но с увлажняющими патчами будьте осторожны — они могут усилить припухлость.

Наносите крем или гель умеренно, только по костному краю, и не наносите слишком близко к линии роста ресниц. Применяйте уходовую косметику минимум за час до сна.

Таким образом, если устранить погрешности в уходе, пересмотреть привычки и образ жизни, можно уменьшить отёчность под глазами. Если отёки исчезают при изменении диеты и улучшении режима сна, это значит, что они не связаны с проблемами со здоровьем. В противном случае рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Источник: mediasole