Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отёки под глазами: причины и проверенные способы борьбы 0 321

Люблю!
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отёки под глазами: причины и проверенные способы борьбы

Опухшие по утрам глаза — неизбежное следствие бессонной ночи. Но причины отёков не ограничиваются только недосыпом. Так, причина может крыться в неправильном питании, уходе за кожей, стрессе и других факторах, связанных с нашим образом жизни и привычками. Это значит, что бороться с ними можно.

Почему могут появляться отёки

Вы не высыпаетесь

Это самая очевидная причина утренних отёков. Многие жертвуют сном ради домашних дел или работы, но такой образ жизни не лучшим образом сказывается на нашем здоровье и внешности. Если вы постоянно не высыпаетесь, ваш режим нестабилен, то будьте готовы к покрасневшим глазам и мешкам под ними. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки и ложиться до 23:00 — это не только обеспечит вам качественный сон и полноценный отдых, но и позволит организму запустить процессы выведения лишней жидкости из клеток и регенерации тканей.

Если же выспаться не получилось, на помощь вам придут охлаждающие патчи для глаз, которые снимают покраснения и отёки. Но помните, что бороться нужно с первопричиной — недосыпами.

У вас стресс

Не все связывают своё психоэмоциональное состояние с состоянием кожи, но связь очевидна. По словам дерматолога Майка Суонна, доктора медицинских наук, когда вы находитесь в состоянии стресса, надпочечники выделяют кортизол — и это меняет солевой баланс в организме. Поскольку солевой баланс нарушается, лишняя жидкость скапливается в тканях, что и приводит к отёчности.

Добавьте в свою вечернюю рутину дыхательные практики, медитации, расслабляющие ванны с ароматными добавками, чтобы помочь себе успокоиться и предотвратить последствия стресса.

Вы едите и пьёте перед сном

Обильные ночные перекусы могут спровоцировать появление мешков под глазами. Потому старайтесь не есть за 3-4 часа перед сном. Если же вам необходимо перекусить, отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам (натуральный йогурт, творог), лёгким овощным блюдам.

Вывести лишнюю жидкость из организма помогут также яблоки, курага и гречка.

Вы увлекаетесь солёным

Предрасположенность к отёкам требует пересмотра вашего рациона, иначе борьба будет бесполезной. Как объясняет дерматолог Клэр Волински, доктор медицинских наук, из-за высокого потребления соли почки начинают задерживать воду, что приводит к отёкам в целом. Кожа под глазами очень нежная, и в этом месте отёчность наиболее выражена. Дерматолог также отмечает, что отёк, вызванный солью, наиболее заметен по утрам и должен уменьшаться в течение дня.

Поэтому её совет такой: если вы не можете определить причину опухших глаз, попробуйте свести употребление соли к минимуму и проследите, будут ли появляться утром мешки под глазами.

Отёчность провоцирует не только соль, но и алкоголь, который способствует повышению проницаемости сосудистой стенки и накоплению жидкости в тканях. А поскольку часто алкоголь сопровождается солёными закусками, отёки становятся ещё более выраженными.

Состояние круговой мышцы глаза

Когда мы проводим целый день за компьютером, часами смотрим в экраны гаджетов, не носим солнцезащитные очки, когда они нужны, то щуримся и постоянно напрягаем круговую мышцу глаза. Она же, в свою очередь, пережимает сосуды и мешает нормальному оттоку венозной крови и лимфы. Результатом становятся опухшие глаза. Предотвратить это можно: делайте регулярные перерывы в работе, защищайте глаза в солнечную погоду.

Как бороться с отёками

Занимайтесь спортом

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, у вас может возникнуть задержка жидкости. Поэтому больше двигайтесь и занимайтесь спортом, чтобы улучшить кровообращение и вывести лишнюю жидкость.

Делайте самомассаж зоны вокруг глаз

При этом рекомендуется использовать сыворотки или кремы для кожи вокруг глаз в виде роллеров. Такие роллеры отлично подходят для стимуляции выработки коллагена, уменьшения морщин и дряблости. Подержите роллер перед использованием в холодильнике — и вы заметите, как мешки станут менее выраженными. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не усилить отёчность.

Во время нанесения обычных косметических средств для этой области можно сделать небольшой самомассаж подушечками пальцев в течение 2-3 минут. Массаж можно делать, например, с охлаждённым противоотёчным гелем.

Выбирайте правильную косметику

Не существует чудодейственного средства, которое полностью предотвратит отёки, но ряд ингредиентов может минимизировать их: кофеин, ниацинамид, экстракты конского каштана, василька и арники. Также полезны феруловая и аскорбиновая кислоты.

Патчи можно использовать как экстренную помощь, предварительно охладив их. Но с увлажняющими патчами будьте осторожны — они могут усилить припухлость.

Наносите крем или гель умеренно, только по костному краю, и не наносите слишком близко к линии роста ресниц. Применяйте уходовую косметику минимум за час до сна.

Таким образом, если устранить погрешности в уходе, пересмотреть привычки и образ жизни, можно уменьшить отёчность под глазами. Если отёки исчезают при изменении диеты и улучшении режима сна, это значит, что они не связаны с проблемами со здоровьем. В противном случае рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Источник: mediasole

Читайте нас также:
#спорт #питание #сон #красота #косметика #массаж #отеки #стресс #уход за кожей #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 продуктов, которые не стоит сочетать с кофе
Изображение к статье: Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска
Изображение к статье: Вредные привычки всех знаков Зодиака: узнай свои слабости
Изображение к статье: Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео