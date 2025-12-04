Развенчиваем миф о запрете ужина после 18:00 и рассказываем, какие продукты помогут сохранить фигуру и укрепить здоровье.
Можно ли есть на ночь
Все слышали фразу «После шести есть нельзя», но на самом деле это миф. Ученые доказали, что еда перед сном, как и завтрак, положительно сказывается на состоянии организма, делая его более здоровым и крепким.
Есть правило: во второй половине дня лучше употреблять белки и клетчатку. Они способствуют восстановлению мускулатуры и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно для людей, занимающихся спортом. Последний прием пищи должен происходить минимум за 2 часа до сна.
Что можно есть на ночь
Белковые продукты — лидеры вечернего питания, они не провоцируют набор веса:
- Йогурт или кефир: источник белка, укрепляет мышцы, помогает снизить вес. Кефир содержит пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.
- Мясо птицы: курица и индюшатина легко усваиваются, снабжают организм «диетическим» белком. Подойдут отварные кусочки или стейки на пару/гриле.
- Творог: содержит «медленные» белки, которые долго перевариваются, способствуя восстановлению мышц, сжиганию жировой прослойки и хорошему сну.
Фрукты и овощи на ночь
- Бананы: содержат триптофан, успокаивающий нервную систему и снижающий тягу к сладкому.
- Яблоки: источник клетчатки и практически без сахара и жиров.
Легкий салат из зелени и овощей с творогом или молодым сыром станет отличным ужином: используйте шпинат, огурцы, петрушку, кинзу, перец — ваш организм скажет «спасибо».
Что нельзя есть на ночь
К вечеру ЖКТ работает медленнее, поэтому стоит избегать тяжёлой и возбуждающей пищи:
- Колбаса и копчености
- Красное мясо
- Острые соусы, хрен, горчица
- Рис и другие быстрые углеводы
- Соленья и маринованные овощи
- Фаст-фуд
- Булочки и выпечка
- Бобовые (чечевица, фасоль, горох)
- Шоколад
- Сухофрукты
- Орехи
Также стоит исключить алкоголь и напитки с кофеином, которые возбуждают нервную систему и мешают засыпанию.
Источник: dietology.pro
