Развенчиваем миф о запрете ужина после 18:00 и рассказываем, какие продукты помогут сохранить фигуру и укрепить здоровье.

Можно ли есть на ночь

Все слышали фразу «После шести есть нельзя», но на самом деле это миф. Ученые доказали, что еда перед сном, как и завтрак, положительно сказывается на состоянии организма, делая его более здоровым и крепким.

Есть правило: во второй половине дня лучше употреблять белки и клетчатку. Они способствуют восстановлению мускулатуры и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно для людей, занимающихся спортом. Последний прием пищи должен происходить минимум за 2 часа до сна.

Что можно есть на ночь

Белковые продукты — лидеры вечернего питания, они не провоцируют набор веса:

Йогурт или кефир : источник белка, укрепляет мышцы, помогает снизить вес. Кефир содержит пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.

: источник белка, укрепляет мышцы, помогает снизить вес. Кефир содержит пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. Мясо птицы : курица и индюшатина легко усваиваются, снабжают организм «диетическим» белком. Подойдут отварные кусочки или стейки на пару/гриле.

: курица и индюшатина легко усваиваются, снабжают организм «диетическим» белком. Подойдут отварные кусочки или стейки на пару/гриле. Творог: содержит «медленные» белки, которые долго перевариваются, способствуя восстановлению мышц, сжиганию жировой прослойки и хорошему сну.

Фрукты и овощи на ночь

Бананы : содержат триптофан, успокаивающий нервную систему и снижающий тягу к сладкому.

: содержат триптофан, успокаивающий нервную систему и снижающий тягу к сладкому. Яблоки: источник клетчатки и практически без сахара и жиров.

Легкий салат из зелени и овощей с творогом или молодым сыром станет отличным ужином: используйте шпинат, огурцы, петрушку, кинзу, перец — ваш организм скажет «спасибо».

Что нельзя есть на ночь

К вечеру ЖКТ работает медленнее, поэтому стоит избегать тяжёлой и возбуждающей пищи:

Колбаса и копчености

Красное мясо

Острые соусы, хрен, горчица

Рис и другие быстрые углеводы

Соленья и маринованные овощи

Фаст-фуд

Булочки и выпечка

Бобовые (чечевица, фасоль, горох)

Шоколад

Сухофрукты

Орехи

Также стоит исключить алкоголь и напитки с кофеином, которые возбуждают нервную систему и мешают засыпанию.

Источник: dietology.pro