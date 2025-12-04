Выставку «Сладкая река надежды», созданную Центром стеклянного искусства и изучения, можно увидеть в малом выставочном зале «Дом Менцендорфа. Рижский дом-музей XVII–XVIII веков» до 21 января 2026 года. В выставке принимают участие художницы Винета Гроза, Рута Штрауса и Илзе Дудиня со своими работами из стекла.

Художница Винета Гроза – профессор Латвийской академии художеств, заведующая кафедрой визуальной пластики. Творчество Винеты Грозы в области художественного стекла характеризуется поиском инновационных решений, использованием различных техник обработки стекла. Художница стремится сочетать в своих работах интеллектуальную провокацию и эстетическое наслаждение, постоянно открывая новые нюансы и возможности в «сотрудничестве» с таким хрупким и одновременно прочным материалом – стеклом. В представленных на выставке работах «Узоры узоров» и «Зима» Винета Гроза «сплела» размышления об объединяющей структуре и духовности мироздания, подчёркивая всеобъемлющую силу белого цвета.

Художница Илзе Дудиня — доцент Латвийской академии художеств, многолетний директор Центра стеклянного искусства и изучения, а также автор идеи этой выставки. Работы художницы «Лабрадоры», «Три солнца», «Равновесие» и «Рассвет», представленные на выставке, раскрывают многогранность её «игры со стеклом». «Горячее стекло нужно перемешивать и кружить, как мёд, когда оно остынет, тогда ему можно придать форму. Это также «сладкая река надежды», когда из горячего песка рождается нечто совершенно новое. Стекло — чудесный, совершенный материал, но у него есть и опасная сторона. В руках художника материал остаётся надёжным, звонким и сверкающим. Художник по стеклу должен быть наделён как образным, так и рациональным мышлением, а также техническими знаниями — необходимо учитывать свойства стекла, чтобы создать в нём мысль, иллюзию и красоту, чтобы стекло превратилось в чудо искусства. Стекло — это партнёр художника, воплощение идеи», — рассказывает Илзе Дудиня о тонкостях создания стеклянного произведения искусства.

Художница Рута Штрауса – молодая художница, получившая в 2025 году степень бакалавра Латвийской академии художеств с дипломной работой «Дочь Солнца». Она продолжает обучение в магистратуре Латвийской академии художеств. Выставка представляет послание творческой мысли Руты Штрауса, взаимодействие стекла и света, выраженное в работах «Убежище», «Серебряное неведение» и «Надежда», о бесконечности надежды и её непреходящей силе.

«Сладкая река надежды» — в названии выставки художники сходятся во мнении, что в течении реки времени, сквозь изгибы и повороты личной и общественной жизни надежда, во всеобъемлющем спектре, подобно сплаву белого стекла, является источником энергии бытия и творческой силы, что символизирует представленная работа «Надежда» Руты Штраус.