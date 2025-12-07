Кажется логичным помыть все сразу после покупки, но это самая распространенная ошибка.

Все мы знаем, чем больше зелени в тарелке, тем лучше для здоровья. Кале, шпинат, мангольд или салат-ромен — настоящие звезды тарелки, богатые клетчаткой, железом, кальцием и антиоксидантами. Но эти же пухлые листочки — идеальное место для грязи, песка и микробов.

Поэтому если вы когда-нибудь находили в миске с салатом песчинку или сомневались в чистоте шпината из пакета — этот материал именно для вас. Издание Martha Stewart рассказало, собрало проверенные советы, чтобы объяснить, как правильно мыть, сушить и хранить листовую зелень, чтобы она была не только полезной, но и безопасной.

Важность мытья зелени

Темно-зеленые овощи — кладезь витаминов и минералов, но их структура делает их настоящим «пылесосом» для частичек почвы, песка и даже пестицидов. Шпинат и кале часто содержат остатки пестицидов выше среднего уровня, поэтому тщательное мытье — не просто желательно, а обязательно. Правильная обработка и мытье зелени позволяют уменьшить риски до минимума.

Не мойте зелень перед хранением

Кажется логичным помыть все сразу после покупки, но это самая распространенная ошибка. Влага создает идеальную среду для бактерий. Это ускоряет порчу и может сделать зелень опасной для потребления.

Как правильно:

Храните зелень в холодильнике при температуре до +4°C.

Выложите ее в чистый контейнер, застеленный бумажными полотенцами, которые будут впитывать избыточную влагу.

Заменяйте полотенца, если они стали влажными.

Используйте зелень в течение 3-5 дней после покупки.

Как правильно мыть листовую зелень Для большинства зелени достаточно прохладной проточной воды. Но есть нюансы в зависимости от типа листьев.

Если зелень текстурная, например, кале, мангольд:

Отделите листья от стеблей. Промойте каждый под струей воды, чтобы удалить песок и частички почвы. Просушите в салат-спиннер — это не просто удобно, но и предотвращает развитие бактерий из-за излишней влаги.

Если зелень нежная (шпинат, салат):

Нарежьте ее острым ножом. Замочите в большой миске с прохладной водой на несколько минут, чтобы грязь осела на дно. Достаньте зелень, промойте еще раз и осторожно высушите полотенцем или в спиннер. Не тратьте деньги на специальные «средства для мытья овощей», обычная вода справляется не хуже.

Когда можно не сушить

Если вы собираетесь готовить зелень — тушить, бланшировать или парить, немного влаги даже поможет. Оставьте на листьях капли воды, они создадут легкий пар и помогут овощам равномерно приготовиться. Но для салатов или смузи обязательно сушите до последней капли.

Не мойте зелень перед хранением — только перед употреблением. Мойте под прохладной водой, без средств. Обязательно сушите, чтобы избежать порчи и храните в холодильнике в сухом контейнере с полотенцами. Немного заботы и ваша зелень будет не только свежей, но и безопасной.