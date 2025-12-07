Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему нельзя мыть зелень сразу после покупки 0 198

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Почему нельзя мыть зелень сразу после покупки

Кажется логичным помыть все сразу после покупки, но это самая распространенная ошибка.

Все мы знаем, чем больше зелени в тарелке, тем лучше для здоровья. Кале, шпинат, мангольд или салат-ромен — настоящие звезды тарелки, богатые клетчаткой, железом, кальцием и антиоксидантами. Но эти же пухлые листочки — идеальное место для грязи, песка и микробов.

Поэтому если вы когда-нибудь находили в миске с салатом песчинку или сомневались в чистоте шпината из пакета — этот материал именно для вас. Издание Martha Stewart рассказало, собрало проверенные советы, чтобы объяснить, как правильно мыть, сушить и хранить листовую зелень, чтобы она была не только полезной, но и безопасной.

Важность мытья зелени

Темно-зеленые овощи — кладезь витаминов и минералов, но их структура делает их настоящим «пылесосом» для частичек почвы, песка и даже пестицидов. Шпинат и кале часто содержат остатки пестицидов выше среднего уровня, поэтому тщательное мытье — не просто желательно, а обязательно. Правильная обработка и мытье зелени позволяют уменьшить риски до минимума.

Не мойте зелень перед хранением

Кажется логичным помыть все сразу после покупки, но это самая распространенная ошибка. Влага создает идеальную среду для бактерий. Это ускоряет порчу и может сделать зелень опасной для потребления.

Как правильно:

  • Храните зелень в холодильнике при температуре до +4°C.

  • Выложите ее в чистый контейнер, застеленный бумажными полотенцами, которые будут впитывать избыточную влагу.

  • Заменяйте полотенца, если они стали влажными.

  • Используйте зелень в течение 3-5 дней после покупки.

Как правильно мыть листовую зелень Для большинства зелени достаточно прохладной проточной воды. Но есть нюансы в зависимости от типа листьев.

Если зелень текстурная, например, кале, мангольд:

  1. Отделите листья от стеблей.

  2. Промойте каждый под струей воды, чтобы удалить песок и частички почвы.

  3. Просушите в салат-спиннер — это не просто удобно, но и предотвращает развитие бактерий из-за излишней влаги.

Если зелень нежная (шпинат, салат):

  1. Нарежьте ее острым ножом.

  2. Замочите в большой миске с прохладной водой на несколько минут, чтобы грязь осела на дно.

  3. Достаньте зелень, промойте еще раз и осторожно высушите полотенцем или в спиннер.

  4. Не тратьте деньги на специальные «средства для мытья овощей», обычная вода справляется не хуже.

Когда можно не сушить

Если вы собираетесь готовить зелень — тушить, бланшировать или парить, немного влаги даже поможет. Оставьте на листьях капли воды, они создадут легкий пар и помогут овощам равномерно приготовиться. Но для салатов или смузи обязательно сушите до последней капли.

Не мойте зелень перед хранением — только перед употреблением. Мойте под прохладной водой, без средств. Обязательно сушите, чтобы избежать порчи и храните в холодильнике в сухом контейнере с полотенцами. Немного заботы и ваша зелень будет не только свежей, но и безопасной.

Читайте нас также:
#безопасность #питание #кулинария #овощи #полезно знать #хранение #мытье #зелень #здоровье #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как музыка укрепляет мозг: новое исследование о профилактике деменции
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Изображение к статье: Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео