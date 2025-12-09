В Tik Tok пользователи придумали новое развлечение. Они снимают ролики, на которых просят друзей назвать любимый цвет. А затем выносят вердикт: склонен ли приятель к психическим расстройствам или нет.

Речь идет о синем цвете. Ученые выяснили, что люди, которым нравится этот цвет, чаще страдают от психических проблем со здоровьем, включая психопатию и депрессию. Они выглядят отстраненными и бесстрашными, но только внешне. На самом деле такие люди импульсивны и тревожны.

Исследования показали: тревожный человек ищет спокойствия в окружающих его элементах, и оттенки синего помогают улучшить нестабильное эмоциональное состояние. Однако не все оттенки свидетельствуют о том, что ты потенциальный психопат.

В журнале Psychology Today говорится, что ощущение безопасности и стабильности вызывает цвет неба или океана. Эти же оттенки могут быть признаком грусти, одиночества, тревожности и гиперконтроля. Кроме того, потенциальные психопаты отдают предпочтение фиолетовому, а после прохождения терапии – желтому.