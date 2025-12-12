Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уход за кожаной обувью: гид для тех, кто любит вещи с характером 0 171

Люблю!
Дата публикации: 12.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Уход за кожаной обувью: гид для тех, кто любит вещи с характером

Признайтесь: вы тоже вздыхаете, когда любимые челси или лоферы через сезон начинают выглядеть так, будто прошли огонь, воду и каждый вечер отплясывали на модных вечеринках? Кожа — материал живой, благородный и, увы, капризный. Но если знать несколько простых (и не очень) правил, ваши ботинки будут выглядеть так, будто только что из коробки даже после третьей зимы.

Правило №1. Подготовка — это 80% успеха

Прежде чем надеть новые кожаные туфли хоть раз, обработайте их водоотталкивающим спреем. Современные пропитки создают невидимую пленку, которая защищает от соли, грязи и случайных луж. Наносите в три тонких слоя с интервалом 15–20 минут, давая каждому высохнуть. После этого обувь можно смело выгуливать под мелкий дождь без паники.

Правило №2. Чистка — это ритуал, а не наказание

Забудьте про «потер тряпочкой и пошел». Правильная последовательность:

  1. Сухой мягкой щеткой убираем пыль и грязь.

  2. Влажная (именно влажная, а не мокрая!) микрофибра или специальная губка для кожи.

  3. Крем или бальзам того же оттенка, что и обувь (или бесцветный, если боитесь промахнуться). Наносите круговыми движениями, буквально втирая в кожу.

  4. Через 10–15 минут — полировка натуральной щеткой или старыми капроновыми колготками (да, бабушкин лайфхак до сих пор работает).

Делайте это хотя бы раз в две недели в межсезонье и после каждого серьезного контакта с реагентами.

Правило №3. Сушка — искусство, которому нас не учили

Самая частая причина трещин и деформации — неправильная сушка. Никогда (!) не ставьте обувь на батарею или рядом с обогревателем. Кожа сжимается неравномерно, швы трескаются, прощай, красота.

Как правильно:

— Набейте газетами или вставьте деревянные колодки (кедр — идеально, он еще и запах впитывает).

— Оставьте при комнатной температуре в проветриваемом месте.

Если очень мокро — меняйте газеты каждые 2–3 часа.

Правило №4. Хранение — как в музее

Лето кончилось, ботинки отправляются в спячку? Тогда:

— Тщательно почистить и накормить кремом.

— Вставить колодки (чтобы не потеряли форму).

— Положить в хлопковые мешочки с силикагелем или просто старые носки, набитые содой (от запаха).

— Хранить в коробке или тканевом мешке, но не в полиэтилене — кожа должна дышать.

Бонусные фишки для продвинутых

  • Для гладкой кожи раз в 3–4 месяца используйте воск. Он дает зеркальный блеск и дополнительную защиту.

  • Замша и нубук боятся воды, но обожают специальные щетки с каучуковыми зубчиками и спреи-реставраторы цвета.

  • Светлая обувь: ластик для замши + белый крем + бесцветный спрей. И никаких экспериментов с отбеливателем!

  • Потертости на носах? Тонкий слой крема потемнее + полировка. В 90% случаев спасает.

И главное — носите обувь с удовольствием. Кожа, как и человек, стареет красиво, если ее любить. Не пытайтесь сохранить ее в первозданном виде навечно: небольшие морщинки и благородная патина — это не дефект, а история. Но если следовать этим правилам, история будет длинной и очень стильной.

Читайте нас также:
#мода #стиль #обувь #красота #женская обувь #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда
Изображение к статье: Опасные фразы, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Изображение к статье: Почему нельзя злоупотреблять зеленым чаем: основные риски для здоровья
Изображение к статье: Дорогая женщина: топ простых приемов, чтобы создать образ на миллион

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео