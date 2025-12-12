Baltijas balss logotype
Как понять, что пара ещё не готова к ребёнку: три ключевых сигнала

Люблю!
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что пара ещё не готова к ребёнку: три ключевых сигнала

Появление малыша меняет динамику семьи, и не каждая пара внутренне и внешне готова к таким переменам. Психологи выделяют несколько признаков, которые указывают на то, что отношениям стоит дать время до рождения ребёнка.

Рождение ребёнка приводит к существенным изменениям в семье, к которым может быть готов не каждый. Перед тем как сделать такой серьёзный шаг, важно честно ответить себе, готовы ли вы к новым обязанностям и ответственности.

Существует несколько факторов, которые показывают, что отношения пока не готовы к появлению малыша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Финансовая стабильность

По словам эксперта, финансовая подготовленность включает достаточный доход, чтобы обеспечить ребёнку всё необходимое — питание, медицинский уход, образование и другие постоянные расходы.

Недостаток финансовой устойчивости создаёт стресс, усиливает тревожность и подрывает уверенность в способности обеспечить ребёнку полноценное развитие и защищённость.

Готовность взять ответственность за воспитание

Родительство — это не только любовь, но и серьёзные обязательства. Оно требует принятия решений, которые напрямую повлияют на будущее ребёнка.

Ирина Кулик отмечает, что люди могут быть не готовы к такой ответственности по разным причинам: личные цели, карьерные амбиции, неустойчивость отношений или отсутствие внутреннего ресурса для заботы о ком-то ещё.

Эмоциональная и психологическая зрелость

Чтобы растить ребёнка, необходима эмоциональная устойчивость и способность справляться с конфликтами, проявлять терпение и понимание.

Недостаточная психологическая готовность нередко отражается на взаимодействии с ребёнком и усложняет процесс воспитания. Кроме того, появление малыша может изменить уровень близости в отношениях. Там, где раньше были только двое, появится третий человек, требующий внимания и любви. Если вы не уверены, что готовы к такому изменению эмоционального баланса, стоит дать себе время.

Если женщина готова к ребёнку, а мужчина — нет

Ирина Кулик подчёркивает, что разный уровень готовности партнёров — распространённая ситуация. Первое, что важно сделать, — это спокойно и открыто обсудить чувства, ожидания и причины сомнений.

Попробуйте понять, что именно тревожит партнёра и можно ли решить эти опасения. Иногда взгляды становятся ближе со временем, и каждому нужно пространство, чтобы обдумать свои желания и страхи.

Главное — помнить: решение о создании семьи должно быть совместным. Партнёру важно дать возможность самостоятельно прийти к пониманию готовности к отцовству, учитывая ваши желания, но не под давлением.

Источник: 1001sovet

#финансы #семья #отношения #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
