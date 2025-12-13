Здоровье позвоночника напрямую влияет на общее самочувствие и физическую форму. Он является основной опорой тела, поэтому важно заботиться о нем ежедневно. Вот пять привычек, которые помогут сохранить спину в порядке.

Отдых от каблуков

Чтобы поддерживать правильное положение позвоночника, старайтесь избегать длительного ношения высоких каблуков. Они создают дополнительную нагрузку на нижний отдел спины, вызывают дисбаланс мышц и могут провоцировать боли в пояснице.

Правильное поднятие тяжестей

При подъёме предметов сгибайте колени и задействуйте ноги, а не спину. После того как вы взяли тяжесть, встаньте и выпрямите позвоночник. Для крупных и тяжелых вещей лучше использовать обе руки, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Расслабление спины

Снять напряжение и улучшить гибкость помогут мяч для массажа или растяжка на турнике. Повисните на перекладине 1–2 минуты. Также полезны занятия йогой или пилатесом, которые укрепляют мышцы спины и способствуют правильной осанке.

Регулярная зарядка

Для людей с сидячей работой особенно важно делать зарядку, включающую упражнения для спины. Даже короткая разминка после каждого часа работы — 10–15 приседаний и 5–7 прыжков на месте — помогает укрепить мышцы и поддерживать позвоночник в правильном положении.

Садитесь на стул мягко

Присаживайтесь плавно, не «плюхаясь» на стул, чтобы избежать повреждения межпозвоночных дисков. Избегайте слишком мягких или прогибающихся стульев, которые нарушают осанку. Хорошая поддержка спины помогает снизить риск болей и сохранить правильное положение позвоночника.

