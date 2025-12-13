Baltijas balss logotype
Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда 0 84

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда

Знаменитый модельер экранизирует роман автора «Интервью с вампиром».

Ранее в СМИ уже появлялись слухи о том, что бывший креативный директор Gucci и YSL работает над своим третьим полнометражным фильмом, который может оказаться адаптацией книги Энн Райс «Плач к небесам». Теперь Deadline подтверждает эту информацию, заявляя, что Том Форд выступит в проекте не только режиссёром и автором сценария, но и основным продюсером, вложив в производство собственные средства.

Прежде чем сделать официальный анонс, знаменитый дизайнер подобрал впечатляющий актёрский состав, куда вошли как уже знакомые ему актёры – Колин Фёрт и Аарон Тейлор-Джонсон, так и звёзды, с которыми Форд поработает впервые: Николас Холт, Пол Беттани, Марк Стронг, Оуэн Купер, Хантер Шафер, Тандиве Ньютон, Джордж Маккей и другие. Одну из ролей в грядущей ленте сыграет певица Адель, для которой проект станет дебютом в большом кино.

Оригинальный роман Энн Райс рассказывает о венецианском дворянине и кастрированном оперном певце, которые пытаются добиться успеха в итальянской опере 18-го века. «Плач к небесам» поднимает темы поиска идентичности, предательства, любви и стремления к художественной и личной свободе – излюбленные Фордом идеи, которые он исследовал как в предыдущих своих фильмах, так и в мире моды.

Съёмки картины должны начаться в январе 2026 года, а её премьера намечена на осень того же года.

#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
