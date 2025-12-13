Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закрытый жульен в беконе: рецепт с ароматом французского бистро 0 146

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Закрытый жульен в беконе: рецепт с ароматом французского бистро

Автор рецепта, кулинарный блогер, превращает классический жульен в маленькие индивидуальные «пакеты» с растопленным сыром, сочным мясом и ароматными грибами, завернутые в румяный бекон. Такое блюдо одинаково уместно и на семейном ужине, и на праздничном столе с друзьями.

Ингредиенты

  • Бекон — 250 г
  • Грибы — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Куриное филе — 250 г
  • Тертая моцарелла — 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез — 1 ст. л.

Приготовление

1. Поджарка грибов

Измельчите лук и нарежьте грибы. Обжаривайте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до испарения влаги. Именно в этот момент формируется характерный аромат жульена. Посолите и поперчите по вкусу.

2. Подготовка курицы

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками — так оно быстрее пропечется и останется сочным. Добавьте соль, перец и ложку майонеза для нежности и кремового вкуса. Перемешайте.

3. Формирование «чашечек» из бекона

Возьмите широкие бокалы или маленькие салатники. Выстелите их тонкими полосками бекона внахлест, чтобы получилась «корзинка», полностью покрывающая стенки.

4. Начинка

Слой за слоем выкладывайте грибы, тертую моцареллу и курицу. Хорошо утрамбуйте и заверните края бекона, полностью закрывая начинку.

5. Запекание

Переложите «жульены» на противень с пергаментом. По желанию рядом можно положить нарезанный картофель. Запекайте при 180°C 35–40 минут. За 10 минут до готовности включите конвекцию, чтобы бекон стал хрустящим, а аромат ярче раскрылся.

Подача

Закрытый жульен прекрасно сочетается с гарнирами:

  • Запеченный картофель на том же противне
  • Зимние салаты с гранатом или цитрусами
  • Пюре из сельдерея
  • Травяные булочки или гренки

Блюдо насыщенное, поэтому к нему лучше подавать легкие гарниры с хрустящей текстурой.

Источник: tsn

Читайте нас также:
#грибы #кулинария #курица #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как праздник превращается в конфликт: распространённые ошибки в отношениях
Изображение к статье: Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда
Изображение к статье: Опасные фразы, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Изображение к статье: Почему нельзя злоупотреблять зеленым чаем: основные риски для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Откуда произошли пони?
В мире животных
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео