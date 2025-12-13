Автор рецепта, кулинарный блогер, превращает классический жульен в маленькие индивидуальные «пакеты» с растопленным сыром, сочным мясом и ароматными грибами, завернутые в румяный бекон. Такое блюдо одинаково уместно и на семейном ужине, и на праздничном столе с друзьями.

Ингредиенты

Бекон — 250 г

Грибы — 300 г

Лук — 1 шт.

Куриное филе — 250 г

Тертая моцарелла — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Майонез — 1 ст. л.

Приготовление

1. Поджарка грибов

Измельчите лук и нарежьте грибы. Обжаривайте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до испарения влаги. Именно в этот момент формируется характерный аромат жульена. Посолите и поперчите по вкусу.

2. Подготовка курицы

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками — так оно быстрее пропечется и останется сочным. Добавьте соль, перец и ложку майонеза для нежности и кремового вкуса. Перемешайте.

3. Формирование «чашечек» из бекона

Возьмите широкие бокалы или маленькие салатники. Выстелите их тонкими полосками бекона внахлест, чтобы получилась «корзинка», полностью покрывающая стенки.

4. Начинка

Слой за слоем выкладывайте грибы, тертую моцареллу и курицу. Хорошо утрамбуйте и заверните края бекона, полностью закрывая начинку.

5. Запекание

Переложите «жульены» на противень с пергаментом. По желанию рядом можно положить нарезанный картофель. Запекайте при 180°C 35–40 минут. За 10 минут до готовности включите конвекцию, чтобы бекон стал хрустящим, а аромат ярче раскрылся.

Подача

Закрытый жульен прекрасно сочетается с гарнирами:

Запеченный картофель на том же противне

Зимние салаты с гранатом или цитрусами

Пюре из сельдерея

Травяные булочки или гренки

Блюдо насыщенное, поэтому к нему лучше подавать легкие гарниры с хрустящей текстурой.

Источник: tsn