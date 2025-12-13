Baltijas balss logotype
Хлопья овсянки: как их использовать не только для завтрака, но и для сияния кожи

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хлопья овсянки: как их использовать не только для завтрака, но и для сияния кожи

Многие опасаются домашней косметики, а зря, ведь в этом случае вы знаете состав и уверены в его натуральности и безопасности. Именно поэтому стоит приготовить парочку классных домашних масок для лица из овсянки, чтобы ваша кожа сияла каждый день.

Для очищения пор

Залейте столовую ложку измельченной овсянки 100 мл кефира, добавьте немного соли и ложку меда. У вас получится густая однородная масса, которая способствует очищению пор и эксфолиации кожи. Используйте не чаще одного раза в неделю, чтобы кожа могла восстановиться и отдохнуть.

Еще одна маска для очищения лица с помощью овсянки — проще некуда, просто смочите немного овсянки быстрого приготовления теплой водой и помассируйте лицо. Смоет любые загрязнения!

Для тонизации кожи

Вам необходима столовая ложка овсянки, столовая ложка голубой глины, а также чайная ложка лимонного сока. Такую маску можно делать 2—3 раза в неделю, но не больше. Она улучшит цвет лица и выровняет тон кожи. Маску необходимо делать на ночь и использовать SPF.

Для увлажняющего эффекта

Измельчите овсянку до состояния муки, залейте ее небольшим количеством кипятка, когда масса остынет добавьте туда сырой желток и 2 ложки мякоти авокадо, равномерно распределите маску на лице, подождите 15 минут, далее смойте. Используйте 2 раза в неделю.

Подготовительный этап

Перед тем, как наносить маски, важно понимать, как это правильно делать. Это важный момент, не пренебрегайте им. Хорошо очистите кожу. Желательно использовать пенку или энзимную пудру, чтобы смыть с лица всю грязь накопившуюся за день.

Второй этап

Далее используйте теплый компресс из полотенца на лицо. Его можно сделать из кипятка или же из отвара трав. Выдерживайте около 5 минут. После этого наносите маску, аккуратно заполняя все зоны кроме глаз.

Завершающий этап

Маска выдерживается в среднем 15—20 минут, а далее смывается прохладной водой. После этого вам необходимо самостоятельно оценить необходимость в дополнительном увлажнении, если это необходимо, нанесите крем.

Маски из овсянки — хорошая альтернатива магазинным средствам, тем более, что это очень бюджетно. Однако не стоит забывать о регулярности, ведь такой уход имеет накопительный эффект. Приготовьте их дома и используйте с удовольствием!

#уход за кожей #овсянка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
