Зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических проблем со здоровьем, однако он содержит кофеин, из-за чего его чрезмерное употребление может иметь побочные эффекты. Поэтому издание verywell health назвало шесть недостатков чрезмерного употребления такого напитка.

Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте

Большинство людей могут спокойно употреблять зеленый чай, не имея никаких побочных эффектов, однако употребление добавок с экстрактом зеленого чая может привести к:

расстройству желудка;

тошноте;

запору.

Повышение артериального давления

Зеленый чай безопасно употреблять в умеренных количествах, поскольку он содержит кофеин. По словам исследователей, употребление 400 мг кофеина в день может вызвать несколько побочных эффектов, а именно:

гипертонию (повышение артериального давления);

учащенного сердцебиения;

головной боли;

тревоги;

проблем со сном.

Проблемы со сном

Употребление большого количества кофеина может повлиять на качество сна, поэтому по возможности избегайте употребления зеленого чая перед сном.

Снижение усвоения железа

Зеленый чай содержит растительные соединения, которые называют катехинами и обладают сильным антиоксидантным действием. Несмотря на то, что катехины имеют несколько возможных преимуществ для здоровья, они могут влиять на способность организма усваивать железо из пищи. Это может привести к железодефицитной анемии у людей с низким уровнем железа.

"Если у вас низкий уровень железа, проконсультируйтесь с врачом. Зеленый чай в небольших количествах или между приемами пищи все еще может быть безопасным для употребления", - заверили в verywell health.

Повреждение печени

Употребление зеленого чая считается безопасным для большинства людей, однако иногда он может вызвать повреждение печени у людей с определенным вариантом гена.

"Это осложнение не является распространенным и обычно возникает при употреблении добавок с экстрактом зеленого чая, а не самого зеленого чая", - объяснили в публикации.

Поэтому если вы обеспокоены таким риском или имеете в анамнезе заболевания печени, проконсультируйтесь со своим врачом.

Взаимодействие с лекарствами

Употребление зеленого чая в больших дозах может взаимодействовать с определенными лекарствами и препаратами. Этот напиток также содержит соединения, которые могут снижать уровень лекарств в крови, делая их менее эффективными.

Поэтому, по словам исследователей, большое количество зеленого чая может влиять на:

бета-блокаторы;

антикоагулянты;

лекарства от холестерина;

антидепрессанты;

лекарства от остеопороза.

"Перед началом приема новых добавок проконсультируйтесь с врачом. Соединения зеленого чая могут взаимодействовать с антикоагулянтами, повышая риск кровотечения", - добавили в verywell health.