6 привычек, которые помогут заботиться о себе каждый день

Люблю!
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 6 привычек, которые помогут заботиться о себе каждый день

В повседневной суете мы часто забываем о себе, и это сказывается на здоровье и самочувствии. Врач-терапевт Диана Хомин советует внедрить несколько простых привычек в свой распорядок, чтобы чувствовать себя лучше уже через несколько дней.

1. Ежедневное движение

  • Минимум 6 000 шагов в день, особенно если много сидите.
  • Поднимайтесь по лестнице, гуляйте на свежем воздухе.

2. Регулярный спорт

  • Занимайтесь 2–3 раза в неделю тем, что нравится: плавание, теннис, танцы, силовые тренировки.
  • Спорт улучшает концентрацию и поддерживает тело в тонусе.

3. Здоровое питание

  • Сбалансированная диета, адаптированная под потребности вашего организма.
  • Не нужно экстремальных диет — главное регулярность и разнообразие.

4. Качественный сон

  • Ложитесь до полуночи, отдыхайте минимум 7 часов.
  • Проветривайте комнату и исключайте гаджеты за час до сна.

5. Умеренное употребление кофе

  • 3–4 раза в неделю достаточно для повышения бодрости и концентрации.
  • Кофеин стимулирует дофамин и норадреналин, помогая формировать полезную привычку.

6. Ежегодный чекап

  • Регулярно посещайте гинеколога, офтальмолога, стоматолога.
  • Делайте профилактические прививки и медицинские осмотры.

Эти привычки помогают не только поддерживать здоровье, но и предотвращают выгорание, делая каждый день более продуктивным и комфортным.

Источник

#медицина #питание #профилактика #сон #фитнес #кофе #привычки #уход за собой #здоровье
Видео