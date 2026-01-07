Проветривание зимой важно для здоровья: свежий воздух защищает от вирусов, снижает влажность и предотвращает появление плесени. Но многие совершают типичные ошибки — держат окна на микровентиляцию или открывают их всего на 1–2 минуты.
Эксперты дают такие рекомендации:
Сколько держать окна открытыми:
- На улице ниже −10°C — 2–3 минуты.
- От −10°C до 0°C — 5 минут.
- Выше 0°C — 10–15 минут.
Как часто проветривать:
- 2–4 раза в день (утром, после работы, перед сном).
- Лучше короткими сквозняками, чем постоянно приоткрытым окном.
Главные ошибки:
- Микровентиляция вместо сквозняка — воздух обновляется плохо, комната охлаждается, появляется конденсат.
- Длительное проветривание без необходимости — лишняя потеря тепла, стены и откосы остывают.
- Проветривание только когда душно — важно регулярное, а не эпизодическое.
- Отсутствие циркуляции воздуха — мебель вплотную к стенам мешает воздуху, увеличивая риск плесени.
Симптом неправильного проветривания:
- Конденсат на стеклах — значит, воздух не обновляется, влажность повышена.
Итог: короткие проветривания 2–4 раза в день по 5–10 минут зимой обновляют воздух, сохраняют тепло и предотвращают плесень.
