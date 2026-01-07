Baltijas balss logotype
Как правильно проветривать помещения зимой: частые ошибки 0 414

Люблю!
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно проветривать помещения зимой: частые ошибки

Проветривание зимой важно для здоровья: свежий воздух защищает от вирусов, снижает влажность и предотвращает появление плесени. Но многие совершают типичные ошибки — держат окна на микровентиляцию или открывают их всего на 1–2 минуты.

Эксперты дают такие рекомендации:

Сколько держать окна открытыми:

  • На улице ниже −10°C — 2–3 минуты.
  • От −10°C до 0°C — 5 минут.
  • Выше 0°C — 10–15 минут.

Как часто проветривать:

  • 2–4 раза в день (утром, после работы, перед сном).
  • Лучше короткими сквозняками, чем постоянно приоткрытым окном.

Главные ошибки:

  1. Микровентиляция вместо сквозняка — воздух обновляется плохо, комната охлаждается, появляется конденсат.
  2. Длительное проветривание без необходимости — лишняя потеря тепла, стены и откосы остывают.
  3. Проветривание только когда душно — важно регулярное, а не эпизодическое.
  4. Отсутствие циркуляции воздуха — мебель вплотную к стенам мешает воздуху, увеличивая риск плесени.

Симптом неправильного проветривания:

  • Конденсат на стеклах — значит, воздух не обновляется, влажность повышена.

Итог: короткие проветривания 2–4 раза в день по 5–10 минут зимой обновляют воздух, сохраняют тепло и предотвращают плесень.

Источник

#зима #воздух #плесень #ошибки #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
