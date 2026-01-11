Baltijas balss logotype
5 орехов, которые помогут укрепить здоровье сердца — секреты от диетолога 0 222

Люблю!
Дата публикации: 11.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: 5 орехов, которые помогут укрепить здоровье сердца — секреты от диетолога

Все орехи содержат некоторые из этих полезных для сердца жиров, но один из них особенно выделяется.

Все орехи богаты жирами, называемыми омега-3 жирными кислотами, которые особенно полезны для сердца. Об этом сказала диетолог Натали Риццо, пишет TODAY. com. Она отметила, что есть множество причин, почему орехи приносят пользу здоровью, особенно здоровью сердца. Это потому, что они содержат один конкретный тип жирных кислот, который связан с показателями сердечно-сосудистого здоровья.

Полезные жиры в орехах

Все орехи можно считать хорошим источником полезных полиненасыщенных жиров, объяснила Риццо, в частности, омега-3 жирных кислот, которые необходимы иммунной, сердечно-сосудистой системам и гормонам. Ученые считают, что эти жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, добавила диетолог, поэтому они так полезны для здоровья сердца и мозга.

Грецкие орехи

Если вы хотите найти лучший орех по содержанию полезных жиров, то это грецкий, сказала Риццо.

В одной порции грецких орехов весом 28 грамм содержится:

185 калорий; 4 грамма белка; 19 граммов жира, включая 2, 57 грамма омега-3; 4 грамма углеводов; 2 грамма клетчатки; 45 миллиграммов магния.

Грецкие орехи связывают с улучшением самочувствия и здоровья мозга благодаря содержащимся в них омега-3 жирным кислотам, а также L-аргинину, аминокислоте, которая дополнительно поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грецкие орехи полезны для здоровья кишечника благодаря содержащимся в них пребиотическим соединениям, которые питают "хорошие" бактерии.

Другие орехи, богатые полезными жирами

Хотя грецкие орехи являются лучшим источником омега-3, вот еще несколько полезных орехов:

Фисташки

Цвет фисташек обусловлен высоким содержанием антиоксидантов. Порция фисташек также содержит 6 граммов белка и 3 грамма клетчатки — плюс порцию полезных для сердца омега-3 жирных кислот.

Бразильские орехи

Они содержат значительное количество АЛК (альфа-линоленовой кислоты) и особенно примечательны высоким содержанием селена, который может помочь предотвратить снижение когнитивных функций, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Селен также полезен для функции щитовидной железы.

Пекан

Этот орех также богат полезными жирами. Наряду с небольшим количеством клетчатки и белка, пекан также содержит большое количество (более половины суточной нормы на порцию) марганца.

Миндаль

Он одержит относительно небольшое количество омега-3 жирных кислот. Но он все же содержит некоторое количество АЛК а также 6 граммов белка на порцию, плюс клетчатку и больше витамина Е, чем любой другой орех.

#питание #орехи #диетолог #сердце #грецкие орехи #здоровье #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

