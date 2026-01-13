Зима — непростое время для организма. Ранние сумерки, серое небо и унылая погода заметно влияют на наше физическое и эмоциональное состояние. Кто бы мог подумать, что подобные перемены связаны с одной небольшой, но могущественной железой — щитовидной?

Когда наступает холод, внутренняя батарейка постепенно садится, заставляя чувствовать постоянную усталость и сонливость, нужно перезарядить ее и вернуть энергию. О том, как холод влияет на щитовидную железу и как ее поддержать, рассказала эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

Щитовидная железа — твой внутренний генератор энергии

Щитовидная железа непрерывно вырабатывает гормоны, такие как тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие обмен веществ, сердцебиение, рост и даже эмоции. Однако зимой эта миниатюрная железа испытывает значительное давление: необходимость перерабатывать больше энергии и компенсировать низкую температуру приводит к тому, что она начинает работать на износ.

«Известно, что более половины взрослых женщин старше 30 лет сталкиваются с дефицитом йода, который является ключевым элементом для производства гормонов щитовидной железы. И около 70% женщин, жалующихся на осенне-зимнюю усталость, связывают ее именно с проблемами щитовидной железы», — рассказывает наш эксперт.

Что конкретно угрожает щитовидной железе зимой

Недостаток солнечного света — ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку витамина D, который помогает усваиваться кальцию и магнию, участвующим в формировании гормонов. Несбалансированное питание — недостаток йода, селена и цинка снижает активность щитовидной железы, вызывая упадок сил. Холод и стресс — перепады температуры и стресс увеличивают уровень кортизола, который негативно влияет на работу щитовидной железы, снижая ее способность вырабатывать гормоны.

Сигналы SOS от щитовидной железы:

Постоянная усталость и трудности с концентрацией внимания.

Постоянное ощущение холода даже в теплых помещениях.

Изменение массы тела, несмотря на обычные привычки питания.

Утрата прежнего энтузиазма и снижение полового влечения.

Депрессия и беспричинная грусть.

Бессонница или проблемы с засыпанием.

Выпадение и ломкость ногтей.

«Если вы наблюдаете два или более из этих признаков, пришло время записаться на прием к эндокринологу и проверить уровень гормонов ТТГ и Т4 свободного», — советует врач.

Как помочь щитовидной железе перезагрузиться зимой

Пополнение запасов йода и витаминов — регулярно употребляйте морепродукты, яйца, йодированную соль, ламинарии и черную смородину. Также включите в рацион жирную рыбу, содержащую омега−3 жирные кислоты, благоприятные для работы нервной системы. Здоровый сон — организуйте ночной отдых длительностью 7—8 часов, чтобы дать организму шанс восстановить ресурсы. Физическая активность — ходьба, плавание или танцы улучшат кровообращение и снабжение щитовидной железы кислородом. Управление стрессом — техники релаксации, медитация и спорт помогут снизить уровень кортизола, оказывающего негативное влияние на щитовидную железу. Ежегодный осмотр — регулярно посещайте эндокринолога и сдавайте анализы, чтобы отслеживать любые отклонения.

Как интерпретировать результаты анализов

ТТГ (тиреотропный гормон) — это гормон, который мозг отправляет щитовидной железе, приказывая ей производить больше или меньше гормонов. Норма ТТГ варьируется от 0,4 до 4,0 мЕД/л. Значения выше верхней границы указывают на возможное снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), а ниже нижней границы — на гиперфункцию (гипертиреоз).

Свободный Т4 (тироксин) — активный гормон щитовидной железы. Его норма колеблется от 9 до 19 пмоль/л. Отклонения от референсных значений могут указывать на расстройства щитовидной железы.

Интервал повторного контроля — каждые полгода, если выявлены пограничные значения, и ежегодно при нормальном результате.

«Забота о щитовидной железе — это инвестиция в собственное здоровье и эмоциональное состояние. Важно относиться к ней бережно и своевременно проверять ее состояние. Перезагрузите свою щитовидную железу, и вы сможете встретить не только новогодние праздники, но и весну отдохнувшей и полной сил!» — резюмирует наш эксперт.