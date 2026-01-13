Зима — непростое время для организма. Ранние сумерки, серое небо и унылая погода заметно влияют на наше физическое и эмоциональное состояние. Кто бы мог подумать, что подобные перемены связаны с одной небольшой, но могущественной железой — щитовидной?
Когда наступает холод, внутренняя батарейка постепенно садится, заставляя чувствовать постоянную усталость и сонливость, нужно перезарядить ее и вернуть энергию. О том, как холод влияет на щитовидную железу и как ее поддержать, рассказала эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
Щитовидная железа — твой внутренний генератор энергии
Щитовидная железа непрерывно вырабатывает гормоны, такие как тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие обмен веществ, сердцебиение, рост и даже эмоции. Однако зимой эта миниатюрная железа испытывает значительное давление: необходимость перерабатывать больше энергии и компенсировать низкую температуру приводит к тому, что она начинает работать на износ.
«Известно, что более половины взрослых женщин старше 30 лет сталкиваются с дефицитом йода, который является ключевым элементом для производства гормонов щитовидной железы. И около 70% женщин, жалующихся на осенне-зимнюю усталость, связывают ее именно с проблемами щитовидной железы», — рассказывает наш эксперт.
Что конкретно угрожает щитовидной железе зимой
-
Недостаток солнечного света — ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку витамина D, который помогает усваиваться кальцию и магнию, участвующим в формировании гормонов.
-
Несбалансированное питание — недостаток йода, селена и цинка снижает активность щитовидной железы, вызывая упадок сил.
-
Холод и стресс — перепады температуры и стресс увеличивают уровень кортизола, который негативно влияет на работу щитовидной железы, снижая ее способность вырабатывать гормоны.
Сигналы SOS от щитовидной железы:
-
Постоянная усталость и трудности с концентрацией внимания.
-
Постоянное ощущение холода даже в теплых помещениях.
-
Изменение массы тела, несмотря на обычные привычки питания.
-
Утрата прежнего энтузиазма и снижение полового влечения.
-
Депрессия и беспричинная грусть.
-
Бессонница или проблемы с засыпанием.
-
Выпадение и ломкость ногтей.
«Если вы наблюдаете два или более из этих признаков, пришло время записаться на прием к эндокринологу и проверить уровень гормонов ТТГ и Т4 свободного», — советует врач.
Как помочь щитовидной железе перезагрузиться зимой
-
Пополнение запасов йода и витаминов — регулярно употребляйте морепродукты, яйца, йодированную соль, ламинарии и черную смородину. Также включите в рацион жирную рыбу, содержащую омега−3 жирные кислоты, благоприятные для работы нервной системы.
-
Здоровый сон — организуйте ночной отдых длительностью 7—8 часов, чтобы дать организму шанс восстановить ресурсы.
-
Физическая активность — ходьба, плавание или танцы улучшат кровообращение и снабжение щитовидной железы кислородом.
-
Управление стрессом — техники релаксации, медитация и спорт помогут снизить уровень кортизола, оказывающего негативное влияние на щитовидную железу.
-
Ежегодный осмотр — регулярно посещайте эндокринолога и сдавайте анализы, чтобы отслеживать любые отклонения.
Как интерпретировать результаты анализов
ТТГ (тиреотропный гормон) — это гормон, который мозг отправляет щитовидной железе, приказывая ей производить больше или меньше гормонов. Норма ТТГ варьируется от 0,4 до 4,0 мЕД/л. Значения выше верхней границы указывают на возможное снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), а ниже нижней границы — на гиперфункцию (гипертиреоз).
Свободный Т4 (тироксин) — активный гормон щитовидной железы. Его норма колеблется от 9 до 19 пмоль/л. Отклонения от референсных значений могут указывать на расстройства щитовидной железы.
Интервал повторного контроля — каждые полгода, если выявлены пограничные значения, и ежегодно при нормальном результате.
«Забота о щитовидной железе — это инвестиция в собственное здоровье и эмоциональное состояние. Важно относиться к ней бережно и своевременно проверять ее состояние. Перезагрузите свою щитовидную железу, и вы сможете встретить не только новогодние праздники, но и весну отдохнувшей и полной сил!» — резюмирует наш эксперт.
